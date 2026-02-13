Quels seront les impacts de ce revirement de situation dans Antigang?

Ce jeudi dans Antigang, l'autrice Nadine Bismuth nous a offert un revirement de situation majeur, alors que le patron de l'antigang, Christian Thibeault (Vincent Graton), s'est retrouvé dans de beaux draps (au figuré) après un souper chez une serveuse du resto du coin.

Depuis quelques semaines, l'autrice a planté cette intrigue qui laissait entrevoir une catastrophe pour Thibeault : son intérêt pour les jeunes serveuses a été utilisé par Marchand et Charbonneau (Sébastien Ricard et Olivier Gervais-Courchesne), qui avaient engagé une fille pour le piéger il y a quelques semaines.

On comprend que cette histoire aura un impact important sur l'antigang dans la prochaine semaine. Qu'est-ce que cela signifie?

On s'attend à ce que Christian Thibeault soit interrogé par d'autres policiers. Évidemment, il niera tout puisqu'il ne s'est rien passé. Ce sera alors la parole de l'un contre celle de l'autre. C'est alors que l'équipe de l'antigang devra s'affairer à découvrir les liens entre Cynthia Godin, interprétée par Laurence-Anaïs Belleville (voir ses photos), et les Death Shadows. Pensez-vous que c'est comme ça que les choses vont se passer?

Chose certaine, cette histoire risque d'occuper une partie des épisodes de la semaine prochaine.

Confrontée à cette nouvelle, est-ce que l'équipe de l'antigang va croire les propos de son patron, ou va-t-elle avoir des doutes sur celui-ci? Parions qu'ils seront loyaux et disponibles pour aider à débrouiller toute l'affaire.

Chose certaine, l'antigang mettait de la chaleur depuis quelques semaines sur les Death Shadows, en répétant des inquisitions au Quickie. Denys Marchand a trouvé le moyen de se venger et de les ralentir un peu...

La série se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

