La panique à l'urgence, des aveux et une démission dans la dernière semaine de STAT

Une bande-annonce de la dernière semaine de STAT vient de faire son apparition sur la toile.

Dans celle-ci, on peut notamment voir Steve (Marc Beaupré), qui semble vouloir attenter à sa vie, et entendre Jacob (Lou-Pascal Tremblay) lui révéler que lui aussi a déjà tué quelqu'un.

La voyante dit sentir « une menace » dans l'hôpital et on peut voir Éric (Stéphane Rousseau), en habit civil, hurler dans un téléphone alors que les patients crient et courent dans tous les sens autour de lui.

Olivier (Gabriel Simard), l'ami de Sophia (Ludivine Reding) qui a piqué des inconnus dans la rue avec une substance utilisée pour neutraliser les loups et les coyotes, s'entretiendra avec un psychiatre : « On est tous des animaux », lui dira-t-il.

Il semble aussi que Marco (Anglesh Major) donnera officiellement sa démission et Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) demandera à Claude Coupal (Caroline Néron) de congédier Manu (Suzanne Clément).

À la toute fin de cette bande-annonce (que vous pouvez voir ici), on peut voir d'ailleurs cette dernière déclarer à Pascal (Normand D'Amour) et Isabelle (Genevieve Schmidt) : « Je vais continuer toute seule, c'est beau! ».

Oh la la que ça va brasser dans ces quatre derniers épisodes!

Ne manquez pas la dernière semaine de STAT en format quotidien du lundi 21 avril à jeudi 24 avril à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.