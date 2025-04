Les fans de STAT s'inquiètent : Ce personnage principal quittera-t-il la série d'ici la fin de la saison?

Une nouvelle version de STAT sera présentée à l'automne. Plutôt que quatre épisodes de 22 minutes, ce sera un seul épisode de 43 minutes qui sera présenté chaque semaine sur les ondes d'ICI Télé.

Est-ce que ce changement exigera des suppressions de postes? Normand D'amour disait récemment qu'il y avait pas moins de 13 personnages principaux dans la série. Ne nous mettons pas la tête dans le sable : c'est beaucoup! Des acteurs devront-ils faire des adieux à leurs personnages?

Les téléspectateurs expriment des craintes en ce qui à trait à Marco (Anglesh Major) qui ne se sent pas respecté à l'urgence de Saint-Vincent. D'ailleurs, dans l'épisode de lundi, il téléphonait à Tristan Rhéaume (Steve Gagnon) et le public croit que ce serait pour lui demander de rejoindre son équipe. On croise nos doigts pour qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) réussisse à le convaincre de rester.

Certains internautes s'inquiètent aussi pour le sort de Sofia (Ludivine Reding), maintenant que Lamy est de retour à l'hôpital. Pourrait-elle quitter vers un autre établissement? Le fait que les ressources humaines n'aient pas cru sa version pourrait être un argument suffisant pour la convaincre de quitter cet endroit qui ne la protège pas et ne la respecte pas.

« C’est tellement injuste ! Je crois que Sophia et Marco vont décider d’aller travailler ailleurs. D’où le manque de personnel !!! »

« Je ne serais pas étonnée que [Marco] quitte la série aussi. Je crois que ça sera le cas aussi de Sophia avec le retour de Lamy. À moins que Manu accepte de rester DSP. »

Rappelons qu'il ne reste plus que quelques épisodes afin la finale de la saison, le 24 avril prochain. Nous aurons tous un deuil à faire de cette fabuleuse quotidienne.

