C'est une rare immersion dans l'univers des Forces de l'armée canadienne que nous offrira la nouvelle série annuelle Les Armes, une production originale qui verra le jour cet automne. Enfin, TVA dévoilait les premières images publicitaires, très rythmées, qu'on sent donner le juste ton de cette fiction. On peut y voir Vincent-Guillaume Otis, qui campe le rôle principal, débarquer à la base... en hélicoptère, rien de moins! La distribution de haut calibre est tenue par François Papineau, Eve Landry, Frédéric Millaire Zouvi, Irdens Exantus, Mickaël Gouin, Roger Léger et de nombreux autres comédiens d'expérience. Nos attentes sont hautes! Voyez l'extrait vidéo au bas de ce texte.

Relisez le synopsis (fourni par la production) :

La mort d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement du commando secret JFT16 plonge la base militaire de Kanawata dans la tourmente. Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), un officier intègre et méritant, est sommé de prendre en charge les opérations. Alors qu’il tente de s’imposer comme commandant et de faire le ménage, il se bute à la résistance du colonel Allan Craig (François Papineau), à qui il doit succéder par intérim, et qui commande la base et le commando de main de fer. Lorsque la policière militaire Kim Falardeau (Eve Landry) confie à Savard que ce décès semble cacher quelque chose de bien plus gros, ils feront équipe pour tenter de faire la lumière sur les événements, sans savoir qu’ils mettent le doigt dans un engrenage dangereux…

La série annuelle, composée de 24 épisodes de 60 minutes, sera diffusée sur les ondes de TVA et TVA+, dès le mardi 10 septembre, à 20 h.