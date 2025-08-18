La nouvelle saison de Curieux Bégin débutera avec un épisode bien spécial

La nouvelle saison de Curieux Bégin débutera le vendredi 5 septembre à 20 h.

Pour lancer cette 18e mouture, l'équipe a préparé une émission spéciale qui fera place aux chefs de la relève et à des invités qui ont eu dix-huit ans dans les années 1960, 1980, 2000 et 2020. Ainsi, Christian Bégin recevra entre autres autour de sa table Philippe Fehmiu, Gabriel Nadeau-Dubois et Tom-Éliot Girard.

Cet automne, Christian et ses invités cuisineront le gras, démystifieront l'umami et feront appel à l'IA pour créer de nouvelles recettes. Également au menu, des sandwichs révolutionnaires, des boulettes pas possibles, des recettes de famille et des fruits d'ici comme vous ne les aurez jamais goûtés. Le tout se terminera par deux épisodes tournés au Chili.

Il faut dire qu'on est passé à un format plus réduit. Il y a des saisons, on avait 26 épisodes. Cette année, on en a 12 seulement.

L'animateur ajoute : « On a 6 épisodes qu'on tourne dans la magnifique cuisine des Voisines à Austin, qu'on a découverte l'an passé où on retourne cette année. Ensuite, on a quatre shows sur la route. On a, entre autres, une émission à Racine, un magnifique village en Estrie. C'est un show qui va chercher le meilleur de toutes les saisons avec tous les segments appréciés par les gens. C'est comme une année best-of, je dirais, dans ce qu'elle embrasse. »

