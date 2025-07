Curieux Bégin : Christian Bégin nous parle d'un invité avec qui il a eu des moments « hautement délinquants »

Nous avons récemment visité le plateau du Curieux Bégin, qui fête ses 18 ans cette année.

Nous avons alors questionné l'animateur Christian Bégin afin qu'il nous parle des rencontres marquantes faites au fil des ans.

« J'ai des moments hautement délinquants avec Normand D'amour. Normand, c'en est un qui est venu plusieurs fois, c'est un ami dans la vie. À chaque fois, ça a été des émissions qu'on a échappées, qu'on dit. »

Des émissions où le vin, l'alcool coulaient à flots pis on terminait la journée dans un état proche du Wyoming. C'était incroyable.

La cheffe Colombe St-Pierre a aussi été un personnage marquant de ces 18 années.

« Les premières apparitions publiques de Colombes-St-Pierre ont été à Curieux Bégin. Ça a été comme une porte qui s'est ouverte aussi pour Colombe. Non pas qu'on l'a mise au monde, elle travaillait depuis des années, Colombe, mais elle travaillait peut-être plus dans l'ombre. Et ça a été, pour moi, une rencontre fulgurante aussi dans ma vie. »

Rappelons que Colombe est, depuis, devenue mentore à l'émission Les chefs à ICI Télé.

Il n'y a pas que des personnes qui ont marqué l'animateur à travers ces nombreux tournages, mais aussi des lieux.

« L'émission qu'on a faite à Kamouraska, la première année, dans un restaurant qui s'appelle La Camarine, qui n'existe plus, qui a pris en feu, même pas un an après notre tournage, a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis dans Kamouraska, que j'ai une maison dans Kamouraska, que je me suis acheté une épicerie dans le Kamouraska. Tout ça part de cette émission-là. »

Voyez-le se raconter avec émotion et l'oeil coquin dans la vidéo ci-dessous.