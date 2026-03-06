La nouvelle formule du Tricheur fait grandement réagir les téléspectateurs

Cette semaine, pour la toute première fois de l’histoire du jeu télévisé Le Tricheur, ce sont des personnes non connues qui se prêtent à l'exercice. En effet, pour souligner la semaine de relâche, Guy Jodoin a convié 5 groupes composés de 5 collègues et amis, qui doivent, chaque soir, tenter de démasquer le tricheur et amasser le plus d’argent pour leurs fondations respectives.

Cette nouvelle façon de procéder a vraisemblablement beaucoup plu aux téléspectateurs, qui en redemandent. Il faut dire qu’il s’agit d’une demande récurrente des fans de l’émission, au fil des années, que de convier sur le plateau des personnes non connues.

Après quelques épisodes allant dans ce sens, beaucoup avouent que cette formule remaniée apporte un second souffle au concept, conçu il y a tout de même 15 ans.

« J'adore ça avec les gens du publique, ça fait changement, vous devriez faire ça une ou deux fois par saison. »

« J'adore beaucoup mieux cette formule avec du monde du public ça fait changement. »

« Quelle bonne idée d'inviter des personnes (non artistes) pour venir jouer et ramasser des argents pour une cause. »

« WoW c’est aussi bon qu’avec les vedettes, Bravo. »

Alors que José Gaudet s’apprête à reprendre les rênes du populaire rendez-vous quotidien, l’automne prochain, la production a-t-elle voulu tester les eaux en vue d’un changement au niveau des invités hebdomadaires? Si on apprécie toujours autant le concept, qui convie 5 personnalités connues chaque semaine en studio, on doit avouer que de recevoir des membres du public, de temps à autre, s’avérerait fort rafraîchissant. À suivre!

La semaine prochaine, Guy Jodoin recevra Simon Boulerice ainsi que les comédiennes Catherine Proulx-Lemay, Christine Beaulieu, Debbie Lynch-White et Catherine Chabot.

Enfin, rappelons que c’est le vendredi 15 mai prochain que Guy tirera sa révérence. Il nous reste donc encore quelques épisodes à ses côtés. D’ici là, une semaine bien spéciale s’amène au Tricheur, en avril. Tous les détails ici.

Le Tricheur est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.