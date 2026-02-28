Vous ne voudrez pas manquer cette édition très spéciale du Tricheur en avril prochain

Alors que le départ de Guy Jodoin à l'animation du Tricheur - snif! - approche à grands pas, on sent que la production a voulu pimenter le jeu. En effet, si l'émission nous a habitués aux espiègleries de son animateur et du concept, plusieurs semaines spéciales ponctuent le dernier tour de piste de Guy.

Tout récemment, de vrais couples de vedettes se sont prêtés au jeu du populaire quiz télévisé, alors que chaque candidat a eu la chance de voir sa douce moitié venir l'aider, une fois chacun au cours de la semaine. Si cette expérience inédite a fait frémir de plaisir les téléspectateurs, gageons que ceux-ci ne sont guère au bout de leur peine, alors qu'on nous annonce une nouvelle semaine spéciale remplie de surprises, qui se déroulera en avril prochain.

Et, pour la première fois en 15 saisons, ce ne sont pas 5, mais bien 10 artistes qui joueront au même moment. On nous précise qu'il s'agira du tout premier « tournoi mondial » de l'émission, alors qu'une dizaine de vedettes se disputeront les honneurs et espérer remporter le plus d'argent pour leur fondation.

Leur identité n'a pas encore été révélée, mais on peut certainement s'attendre à une double dose de plaisir, avec en prime un animateur en pleine possession de ses moyens. Rappelons que c'est le 15 mai prochain, après 15 ans aux commandes, que Guy Jodoin tirera sa référence. Découvrez au passage la réaction du public quant à son digne successeur ici.

En outre, nous aurons droit, pour la première fois également, à la venue de personnes issues du public, la semaine prochaine. La semaine de relâche se transformera en une édition spéciale « public » où pendant 5 soirs consécutifs, 5 groupes différents composés de 5 personnes se relaieront pour jouer au jeu le plus étonnant de la télé.

Ceux-ci seront confrontés au même genre de questions que nos vedettes chouchous. Il s'agit d'un souhait qui a longtemps été exprimé par les téléspectateurs. La production a (enfin!) choisi de l'exaucer, à notre plus grand bonheur!

C'est à ne pas manquer du lundi au vendredi dès 18 h 30, sur les ondes de TVA.