Le public réagit à la nomination du nouvel animateur du Tricheur

Lundi, à Sucré Givré, Jean-Philippe Dion a annoncé à José Gaudet qu'il avait été choisi pour remplacer Guy Jodoin au Tricheur.

Évidemment, la toile s'est rapidement enflammée de commentaires, et, comme on pouvait s'y attendre, il y a deux camps : ceux qui se réjouissent de la nomination de José et ceux qui déplorent le choix de la production.

Ce qui est assez amusant dans cette affaire, c'est qu'autant les gens qui apprécient le choix de Jean-Philippe et son équipe et ceux qui le décrient ont les mêmes arguments.

En effet, le public satisfait de voir José derrière le pupitre interactif dès l'automne prochain dit qu'il sera parfait en raison de son énergie débordante et son sens de l'humour affuté alors que les autres prétendent qu'il n'est pas un bon choix à cause de son énergie épuisante et son humour ennuyeux.

Et - c'était inévitable! - certaines personnes annoncent déjà qu'elles n'écouteront plus l'émission dès septembre prochain. Aucune surprise là!

Voyez quelques commentaires du public, triés sur le volet, ci-dessous :

« Bravo on vas rire assis ds notre salon 👏👏👏 »

« Il est encore plus énervé que Jodoin. »

« Il va être très bon mais évite de te lancer par terre en riant trop fort et tout va être super hâte que tu sois au rdv 🎶🍾🎉🥂 »

« Pas capable trop énervé »

« Fini pour moi cette émission à partir de septembre. Pas capable. »

« Bon choix. Faut Laisser la chance au coureur il a quand même une grosse pointure à chaussé. Ça va changer de dynamique. »

« Je suis déçu, José est trop énervé 😒 »

« Pour moi, c'est un bon choix. J'aime son humour. On verra. Laissons la chance su coureur avant de juger ! »

« Pas capable, prend trop de place, il s'écoute et se trouve drôle. »

« Guy sera irremplaçable dans cet émission...ca va être autre chose...j'aime bien José...hâte de voir... »

« Excellent choix. »

Le jeu-questionnaire Le Tricheur est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.