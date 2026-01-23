Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

La nouvelle création de Catherine-Anne Toupin attire une foule d'artistes

Une proposition qui s'inscrit dans l'actualité.

Image de l'article La nouvelle création de Catherine-Anne Toupin attire une foule d'artistes
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La comédienne et autrice Catherine-Anne Toupin, qu'on peut voir dans Dumas, lançait cette semaine sa nouvelle création, une pièce de théâtre intitulée Boîte noire dans laquelle elle aborde les dérives de l'intelligence artificielle.

Plus précisément, dans ce spectacle, la boîte, une invention révolutionnaire développée à Silicon Valley, permet aux humain·es de se débarrasser de leurs réflexes conditionnés, vestiges de leurs traumas passés, pour « optimiser » leur vie. C’est un grand jour. Mais dans ce futur proche, 30 000 personnes sont massées à la frontière dans l’un des nombreux camps nord-américains de réfugié·es supervisés par des entreprises privées, et rêvent aussi d’une existence meilleure. Parmi elles, il y a Andrés, Tendaji et Laïla, qui traitent 10 heures par jour des milliers de données pour entraîner les algorithmes de cette boîte dite intelligente. On le sait : la course vers une humanité hyperperformante ne fera pas que des gagnant·es.

Dans le cadre de la première médiatique au Théâtre Jean-Duceppe à Montréal, une foule de stars étaient présentes pour venir découvrir cette création très attendue. En ce sens, nous avons notamment croisé Stéphane Demers, Denis Bernard, Laurent Paquin, Anne-Marie Cadieux, Bruno Marcil, Mylène Mackay et plusieurs autres.

Voyez nos photos de la soirée ci-dessous.

Évidemment, Antoine Bertrand était présent pour appuyer son amoureuse.

Boîte noire sera présentée jusqu'au 22 février au Théâtre Jean-Duceppe.

Notons qu'en 2018, Catherine-Anne Toupin faisait un tabac avec sa précédente création, La meute, une oeuvre haletante et incisive qui abordait avec justesse la violence des réseaux sociaux. La pièce de théâtre a été adaptée au cinéma dans le film Lucy Grizzli Sophie.

Première de la pièce Boîte noire

1/43
Première de la pièce Boîte noire
Sur la photo : Sylvie De Morais-Nogueira © Showbizz.net / Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Catherine-Anne Toupin
Catherine-Anne Toupin

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33