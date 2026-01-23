La nouvelle création de Catherine-Anne Toupin attire une foule d'artistes

La comédienne et autrice Catherine-Anne Toupin, qu'on peut voir dans Dumas, lançait cette semaine sa nouvelle création, une pièce de théâtre intitulée Boîte noire dans laquelle elle aborde les dérives de l'intelligence artificielle.

Plus précisément, dans ce spectacle, la boîte, une invention révolutionnaire développée à Silicon Valley, permet aux humain·es de se débarrasser de leurs réflexes conditionnés, vestiges de leurs traumas passés, pour « optimiser » leur vie. C’est un grand jour. Mais dans ce futur proche, 30 000 personnes sont massées à la frontière dans l’un des nombreux camps nord-américains de réfugié·es supervisés par des entreprises privées, et rêvent aussi d’une existence meilleure. Parmi elles, il y a Andrés, Tendaji et Laïla, qui traitent 10 heures par jour des milliers de données pour entraîner les algorithmes de cette boîte dite intelligente. On le sait : la course vers une humanité hyperperformante ne fera pas que des gagnant·es.

Dans le cadre de la première médiatique au Théâtre Jean-Duceppe à Montréal, une foule de stars étaient présentes pour venir découvrir cette création très attendue. En ce sens, nous avons notamment croisé Stéphane Demers, Denis Bernard, Laurent Paquin, Anne-Marie Cadieux, Bruno Marcil, Mylène Mackay et plusieurs autres.

Voyez nos photos de la soirée ci-dessous.

Évidemment, Antoine Bertrand était présent pour appuyer son amoureuse.

Boîte noire sera présentée jusqu'au 22 février au Théâtre Jean-Duceppe.

Notons qu'en 2018, Catherine-Anne Toupin faisait un tabac avec sa précédente création, La meute, une oeuvre haletante et incisive qui abordait avec justesse la violence des réseaux sociaux. La pièce de théâtre a été adaptée au cinéma dans le film Lucy Grizzli Sophie.