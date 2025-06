La mère de Ghyslain de Survivor Québec participera à cette populaire téléréalité

C'est lors de la 2e saison de Survivor Québec, l'an dernier, que Ghyslain Octeau-Piché a fait irruption dans nos télés. Avec son indéniable charisme et son talent lors des épreuves, il a rapidement su se tailler une place de choix dans le coeur des téléspectateurs.

Ceux-ci auront prochainement l'occasion de voir à l'oeuvre la mère de ce dernier, Marie Octeau, tandis qu'elle participera à la nouvelle saison de la compétition télévisée The Amazing Race Canada, qui sera diffusée prochainement sur le réseau anglophone CTV. Cette téléréalité regroupe 11 équipes et les voit s'affronter dans une série d'épreuves aux allures de course contre la montre, les amenant aux quatre coins du Canada. Et ce, tandis que leur relation est mise sous haute tension afin de remporter le grand prix composé de deux Chevrolet Blazer EV SS, d'un voyage autour du monde et d'un prix de 250 000$.

Ainsi, Marie ne sera pas seule. Elle sera effectivement accompagnée du frère de Ghyslain, Louis Octeau-Piché.

Voyez une photo du duo ci-dessous.

Nous avons déjà pu voir Louis dans nos écrans, tandis qu'il avait s'était déplacé aux Philippines pour y voir son frère, lors de la fameuse visite des proches, à Survivor Québec. Dans The Amazing Race Canada, Louis et sa mère devront miser sur leur complicité mère-fils pour espérer se rendre le plus loin dans l'aventure. Le duo originaire de Vaudreuil-Dorion pourra-t-il ressortir vainqueur? On nous précise d'ailleurs que Marie est la toute première grand-mère à participer à l'émission; Ghyslain étant papa de trois adorables enfants.

C'est à ne pas manquer sur les ondes de CTV dès le 8 juillet prochain.

Par ailleurs, les fans de Survivor Québec seront heureux d'apprendre que leur téléréalité favorite sera de retour l'an prochain, pour une 4e saison. Le tout, dans une destination paradisiaque qui ne risque pas de déplaire. Découvrez de quoi il s'agit ici.