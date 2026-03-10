Accueil
La Mégane de STAT est une vraie influenceuse québécoise

Elle oeuvre dans le domaine de la beauté et du lifestyle.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mardi soir dans STAT, nous en avons appris davantage sur Mégane Dubé, l'influenceuse qui a été empalée avec son selfie stick en montant sur un taureau mécanique pour tourner une scène osée avec un fan ayant gagné un concours.

Son histoire est aussi dérangeante qu'amusante. Il faut savoir que la production de la série hospitalière n'est pas allée chercher une actrice expérimentée pour jouer l'influenceuse, mais plutôt une jeune femme gagnant sa vie - comme son personnage - avec les réseaux sociaux.

Rosalie Lessard débute son parcours à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) où elle suit une formation en cuisine internationale et gastronomie. C'est animé par le désir de partager ses découvertes quotidiennes qu'elle lance sa chaîne YouTube. Elle cumule maintenant plus de 50 millions de vues sur sa chaîne et la première position des tendances canadiennes à une dizaine de reprises.

Elle a collaboré avec plusieurs chaînes pour des web séries, dont Rosalie dans ta cuisine sur Radio-Canada et Version Rosalie sur Télé-Québec. Elle a aussi publié le livre de cuisine Survivre En Appart, rapidement devenu un best-seller au Québec.

Voyez certaines de ses publications au bas de l'article.

Notons que l'interprète du fan de Mégane est Will Murphy, un humoriste et comédien qu'on a pu voir dans L’air d’aller, Le Phoenix et Doute Raisonnable.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé.

Informations complémentaires

