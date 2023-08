Le Phoenix

Murielle (Mumu) et Louise (Loulou) sont les deux meilleures amies du monde. Sur un coup de tête, Louise décide de tout laisser derrière elle, pour partir en road trip à bord d'un Winnebago afin d'aller jeter les cendres de son défunt mari à la Baie-James. Persuasive, elle embarquera dans son aventure son amie Murielle aussi cartésienne que carriériste. Sur la route, les deux acolytes chercheront un sens à leur vie actuelle, confronteront leurs peurs et leurs secrets. Elles mettront leur amitié à l'épreuve durant les multiples péripéties du voyage. Ce périple sera ponctué de rencontres incroyables, d'imprévus, de remises en question et de doutes. Ces quelques jours sur la route bouleverseront à jamais le cours de leur vie. Murielle et Louise auront besoin de toutes leurs ressources pour rester sur le droit chemin. Louise pour apprendre à dire la vérité, Murielle pour apprendre à se connaître. Combien ardue sera la route entre le mensonge et la transparence? Jusqu'où iront nos deux amies, l'une partie pour faire le vide, l'autre le plein?