Après de longs mois d'absence, c'est ce samedi que Radio-Canada présentait la première ronde de deux matchs enlevants de La Fureur. Avec les jeux qui ont fait le succès de l'émission et le retour de son animatrice Véronique Cloutier, tous les ingrédients étaient réunis pour que l'on passe une soirée mémorable. On vous invite d'ailleurs à lire nos impressions ici.

Si, depuis 2024, Radio-Canada ne présentait qu'un épisode par an du concept éprouvé, voilà que la chaîne a pris conscience de l'engouement pour le variété musical, en préparant deux soirées réparties sur deux semaines consécutives. Le prochain match, prévu le 5 décembre à 19 h, opposera deux équipes différentes que celles s'étant disputées la victoire hier soir. Quel alignement de joueurs nous attend?

Équipe des filles

Capitaine : Élyse Marquis

Équipe des gars

Capitaine : Sébastien Benoît

Alors que les gars ont remporté la victoire lors du premier match, on ose penser que ce seront les filles qui s'empareront de la prochaine Fureur! Et ce n'est pas tout! En effet, Véro a annoncé que l'artiste sélectionné pour l'Eurovision performera en direct samedi prochain à l'émission, avec une prestation de son cru.

Rappelons que deux danseurs, que vous avez déjà vus à la télé, ont pu être aperçus sur le plateau de La Fureur. On en parlait ici.

Le second match de La Fureur sera diffusé le samedi 5 décembre 2026 à 19 h sur ICI Télé. Aucun rattrapage ne sera offert.