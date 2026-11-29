Chantez et dansez, car c'est ce samedi que La Fureur effectuait son grand retour dans nos télés! Pour deux semaines consécutives, Véronique Cloutier convie les générations au plus gros party de la télé d'ici, avec tous les jeux qui ont fait le succès du variété musical.

Avec deux équipes de rêve composées d'artistes prêts à tout déchirer, tous les ingrédients étaient réunis pour un retour réussi. L'une des recrues de l'émission culte, Bryan Audet, a su tirer son épingle du jeu en répondant - rapidement - à plusieurs questions, sous le regard en sueur de son capitaine Sébastien Benoît.

Bien vite, l'équipe des filles s'est cependant démarquée par sa rage de victoire, en accumulant les points au départ, ravivant la rivalité des soirées d'antan. Malheureusement pour elles, les gars ont remporté haut la main la victoire, avec l'écrasant pointage de 25 points. La soirée, remplie de surprises, a d'ailleurs été ponctuée par le passage de plusieurs chanteurs à saveur nostalgique, dont Ben l'Oncle Soul et Ludovick Bourgeois, qui a ravivé la flamme des années 90 avec plusieurs succès d'époque.

De la fosse aux chansons en passant par la chanson arrêtée, sans oublier les chansons d'ici et d'ailleurs, actuelles et intemporelles, le concept de La Fureur n'a pas pris une ride et constitue la recette magique pour faire lever les foules et rallier les générations autour de la télé. À l'animation, Véronique Cloutier a été solide et impeccable, n'en manquant pas une pour prouver sa légendaire répartie. Entre fous rires, pas de danse, et fébrilité, Véro a une fois de plus montré qu'elle était LA meilleure animatrice pour diriger ce navire adulé du public.

Dans un studio pailleté à l'effervescence onirique, l'ambiance était dans le tapis ce samedi soir, pour une heure et demie de très bonne télé. On ne pourrait certainement pas se passer de cette tradition annuelle!

Ne manquez pas La Fureur samedi prochain à 19 h sur ICI Télé.