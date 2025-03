La conjointe de Lou-Pascal Tremblay débarque dans STAT

Jeudi, dans STAT, nous avons pu voir apparaître à l'écran la conjointe de l'acteur Lou-Pascal Tremblay, la femme d’affaires et influenceuse Marina Bastarache.

Celle-ci interprétait la journaliste-reporter qui dirige l'entrevue avec le lecteur de nouvelles Jean-François Richer (Stéphane Demers). Ce dernier avait décidé de parler de la bactérie Klebsiella au Téléjournal, afin d'encourager Santé Canada à faire approuver le médicament au pays pour éviter que d'autres personnes meurent en raison d'une arrivée tardive du remède.

Précisons que Marina Bastarache a rarement été vue dans des séries de fiction (mise à part peut-être dans Ces gars-là), mais elle s'est très bien débrouillée dans ce rôle, aux côtés de Suzanne Clément.

Formée en danse et en chant, Marina est apparue dans plusieurs émissions en tant que danseuse, notamment à La Fureur, entre 2001 et 2003, à Star Académie en 2012, dans le Bye Bye de 2013 ainsi qu'à La Voix en 2014 et 2015. Elle a aussi été chroniqueuse à Salut Bonjour, a animé la téléréalité Célibataires et nus et OD+ en direct et a été collaboratrice à Code F et Code Mixte. Elle a crée la marque de vêtements Nana the brand.

Précisons que Lou-Pascal et Marina forment un couple heureux et inspirant depuis cinq ans maintenant.