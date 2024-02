Ces gars-là

Les péripéties de deux amis, Sam et Simon, dont les différences intrinsèques tirées de leurs origines diamétralement opposées teintent la relation. Inspirée de la vie des deux auteurs et acteurs, Sugar Sammy et Simon Olivier Fecteau, cette série au ton unique, à la fois réaliste et irrévérencieuse, traite de quêtes amoureuses, de relations familiales et des règles de l’amitié. À travers les expériences absurdes et les intentions plus ou moins nobles des deux personnages principaux, on explore un éventail de réflexions, tant futiles que profondes, tantôt hilarantes, tantôt dramatiques.