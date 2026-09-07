La comédienne Andréanne Théberge fait un retour à la télé dans un projet surprenant

Il y a quelques années, la talentueuse comédienne Andréanne Théberge figurait au générique de plusieurs séries québécoises d'envergure fortement appréciées des Québécois. District 31, Ruptures, Demain des hommes... nous avons été témoins de la versatilité de son jeu à de nombreuses reprises.

Ces derniers temps, celle-ci se faisait toutefois un peu plus rare dans nos écrans, bien que nous l'ayons vue récemment dans la série Bienvenue à Kingston-Falls, dans le rôle de Suzie. L'an prochain, nous aurons cependant le bonheur de la voir porter une toute nouvelle émission, qui prendra la forme d'un documentaire constitué de trois épisodes. Elle avait précédemment été à la barre du documentaire SPM : splendeurs, peines et mystères du cycle menstruel.

Dans Rire aux larmes, la scénariste et réalisatrice entreprendra une émouvante quête personnelle pour retrouver sa joie perdue. Pour ce faire, elle nous invite à plonger dans l'univers des clowns thérapeutiques. Ces clowns dits hospitaliers sont formés pour jouer un grand rôle dans les relations humaines, et interviennent souvent dans un centre hospitalier auprès des patients malades. Il a même été prouvé que ces thérapeutes de la bonne humeur contribuent à apporter du réconfort et un certain apaisement chez ces personnes. Peut-il en être de même pour nous?

Andréanne, qu'on verra également dans la nouveauté d'illico+ Même pas morte l'an prochain, misera sur sa capacité d'adaptation pour s'infiltrer dans le quotidien de ces personnages colorés, tout en tentant de comprendre ce que nous pouvons retirer collectivement de ces clowns pour mieux vivre nos vies.

Cette quête de trois épisodes de 33 minutes chacun paraîtra en mars prochain en exclusivité sur ICI TOU.TV EXTRA. Rire aux larmes est réalisé par Andréanne Théberge et produit par Amalga.