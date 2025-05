La Bonne Aventure : Vous aurez bientôt des nouvelles de ces actrices disparues de nos écrans

Nous sommes récemment entretenus avec Jean-Sébastien Girard, qui venait tout juste de terminer les tournages de la deuxième saison de Je t'attendais avec Véronique Cloutier.

Comme lors de la première mouture, les talentueux recherchistes de l'émission ont réussi à joindre des artistes que nous n'avions pas vus à l'écran depuis longtemps.

Jean-Sébastien et Véro recevront, entre autres, les quatre actrices principales du feuilleton La Bonne Aventure, soit Nathalie Gascon, Christiane Pasquier, Joanne Côté et Michelle Léger.

La série racontait la vie quotidienne de quatre femmes à la fin de la vingtaine, qui tâchent de réussir dans la vie. Elles sont aux prises avec les rôles traditionnels que la société d'autrefois réservait aux femmes, qui ne correspondent pas à leurs aspirations.

« Et à part Christiane Pasquier, qui joue encore, les trois autres ont complètement refait leur vie ailleurs. Il y en a une qui habite en Europe, l'autre qui est psychologue, l'autre qui est professeure. Donc, elles étaient disparues et c'était la première fois qu'ils se revoyaient depuis 40 ans. »

Il ajoute : « On les a eus pour un plateau qui parlait de l'amitié. Donc, c'est un plateau où on a parlé de l'amitié au fil du temps, l'amitié féminine, les correspondants qu'on avait à l'époque, qu'on trouvait dans les journaux, ce genre de truc là. »

Jean-Sébastien nous indique aussi que Claire Pimparé participera à une émission spéciale sur la mode des régimes, le conditionnement physique, l'aérobie des années 80. « Elle est venue nous présenter, Moi et Fafouin, son projet dans lequel elle faisait de l'exercice avec un chat. »

Le disco sera aussi un sujet étudié dans la suite de Je t'attendais. « On a eu Nancy Martinez, qu'on n'avait pas vue depuis des années aussi », indique le coanimateur.

« On a fait une émission sur les policiers aussi », enchaîne Jean-Sébastien. « Claude Legault était là. On a eu la première femme policière au Québec qui a été nommée police en 1975. Elle était là. On a aussi parlé du premier policier noir. »

Il nous mentionne également que les jumeaux Bolduc, héros du bowling (oui, oui), ont visité le studio. « L'heure de quilles à l'époque, c'était presque aussi populaire en cotes d'écoute que la soirée du hockey. »

« J'ai dit à ma mère ce soir-là après le tournage : "on a reçu des jumeaux", puis elle m'a dit : "Pas les jumeaux Bolduc?!" Ils sont rendus très, très vieux, mais c'était des superstars à l'époque. »

Si la deuxième saison de Je t'attendais prend le même format que la première, les huit épisodes seront disponibles en exclusivité à l'automne sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv et diffusé au printemps 2026 sur ICI Télé.