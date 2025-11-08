Kim Lévesque-Lizotte surprend son conjoint avec une émouvante prestation à En direct de l'univers

En ce frisquet samedi soir, l'édition d'En direct de l'univers est venue réchauffer nos coeurs, avec de sublimes moments émouvants, tel un réconfortant feu de foyer. En ce sens, c'était au tour du comédien Éric Bruneau de s'asseoir sur le fauteuil pivotant et de se laisser surprendre par l'équipe de l'émission.

Au coeur de ces braises enveloppantes se trouvait la famille d'Éric, qui est apparue à de multiples reprises au cours de la soirée, pour lui offrir une chanson ou deux. Si la fille du principal intéressé s'est notamment présentée sur la scène en début d'épisode, les détails ici, la conjointe de ce dernier, Kim Lévesque-Lizotte, s'est également avérée magistrale, quelques minutes plus tard.

À l'instar du texte que lui avait offert son époux l'hiver dernier, sur ce même plateau, Kim a décidé d'interpréter deux classiques d'amour à son conjoint, dont la magnifique balade « I'll Always Be There ». Que d'amour sur ce plateau, alors que le couple se lançait des regards tendres! Investie, Kim a livré une impeccable prestation.

Plusieurs internautes se sont d'ailleurs empressés de prendre leur clavier à deux mains et de rédiger de bons mots à l'égard de Kim, qui a su chanter au grand jour son amour pour son Éric :

« Le voir la regarder...il est toujours amoureux c'est certain. »

« Belle prestation, c’est assurément difficile d’offrir cela à ton amoureux! »

« L'amour se ressent à travers nos écrans ... Bravo! »

Peu avant, en guise de préambule, Éric confiait que, pendant la pandémie, sa petite famille avait passé six mois à l'Île d'Oréans; un séjour qui leur aura permis de se définir en tant que clan. Il précise : « Ça nous a déposé. Quand on a eu notre enfant, moi et Kim, on essayait de continuer à être aussi performants et capables de travailler. À un moment donné, on était juste tous les trois et c'est là qu'on est devenu une famille. Ça a été salvateur. »

L'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier s'est alors amené sur la scène pour offrir la chanson « Le tour de l'Île », soulignant toute l'importance de ce lopin de terre dans le bagage de la famille Bruneau.

On remercie au passage l'équipe d'En direct de l'univers, qui nous offre de façon hebdomadaire un réel banquet d'émotions, dont on ne se lasse jamais.

On ne manque pas le prochain épisode, diffusé samedi le 15 novembre à compter de 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.