En direct de l'univers : La fille d'Éric Bruneau fait une rare apparition à la télé

Ce samedi, France Beaudoin avait le bonheur de nous convier à une célébration musicale inspirée d'Éric Bruneau. Pour ce faire, l'animatrice avait réuni sous un même toit plusieurs personnes chères au coeur du comédien, venues pour lui offrir une parcelle de son univers.

Dès le numéro d'ouverture, les festivités ont d'ailleurs pris une tangente familiale sans équivoque, alors que sa fille Marguerite Bruneau, âgée de 7 ans et née de son union avec Kim Lévesque Lizotte, est débarquée sur la scène. Celle-ci dansait et effectuait de jolies acrobaties sur la chanson « Bloody Mary » de la chanteuse américaine Lady Gaga. Celle-ci était camouflée sous les traits de Mercredi Addams.

Il faut dire que, d'entrée de jeu, Éric confiait à France que sa fille et lui avaient pour habitude d'enregistrer des clips en dansant sur des chansons de Lady Gaga. Ce clin d'oeil à ces tendres moments père-fille a été particulièrement réussi et a sans contredit envahi d'émotion tant le studio que les salons. « Doux Jésus! » s'est même écrié le jeune papa, après la prestation de sa fille qui faisait suite à un feu roulant de chansons classiques d'hier à aujourd'hui.

Puis, la mise en bouche du variété s'est conclue sur un Serge Denoncourt plus que convaincant sur « Voir un ami pleurer » de Jacques Brel. Un segment très émouvant qui faisait écho à la proximité entre les deux artistes, qui ont souvent collaboré ensemble. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de téléspectateurs se sont exprimés quant à la beauté du moment :

« Tellement bien interprété. C'est la première fois que Serge Denoncourt me fais pleurer. »

« J'adore Serge Denoncourt. Un homme vrai !! Cette chanson de Jacques Brel wow très bien interprété merci pour ce beau moment ! »

« Très bon ! À fleur de Peau! Merci Serge! »

Chapeau à Serge, lui que nous n'avons pas l'habitude de voir dans un tel cadre!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.