La semaine dernière, au terme d'épisodes pour le moins mouvementé, le personnage de Karine, joué par la formidable Katrine Duhaime, a trouvé la mort dans Antigang, assassinée par Maxime Leduc (Karl Farah) et son amoureux Paco (Samian).

La nouvelle a évidemment semé une onde de choc auprès des téléspectateurs, qui s'étaient entichés de ce personnage formidable et sa comédienne.

Le lendemain des événements, la comédienne Léane Labrèche-Dor publiait un hommage à sa complice de plateau, des mots émouvants pour deux amies qui ne travailleront plus ensemble sur Antigang. C'est à lire ici.

Voilà que cette semaine, c'est la principale intéressée qui réagit sur les réseaux sociaux, suite à la diffusion de l'épisode fatidique.

Elle écrit : « À mon tour de faire une petite rétrospective. Comme il s’en est passé des choses depuis le tout premier épisode...Je ne le dirai jamais assez: faire partie de cette équipe est un immense privilège et Karine est mon plus beau cadeau.

J’ai eu l’impression de grandir en même temps qu’elle dans les derniers mois. C’est-à-dire à pas de géant.

Merci pour les rencontres, merci pour les beaux mots, et longue vie à #antigang ✨ »

Elle accompagne sa publication de photos souvenirs du parcours de son personnage dans les deux saisons de la quotidienne. Voyez sa publication ci-dessous.

Encore une fois, nous tenons à souligner la qualité du travail effectué par Katrine Duhaime dans la série. Nous avons hâte de la retrouver dans un nouveau projet!

Antigang se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada. On attend toujours de voir Fanny réagir à la mort de sa grande amie...