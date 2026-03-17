Kate appréhende une sortie difficile de Big Brother Célébrités pour Citron

Sur les réseaux sociaux, Citron est victime de beaucoup de médisances depuis quelques semaines. Elle est probablement la joueuse la plus attaquée sur le web de la saison à Big Brother Célébrités.

Comme Showbizz.net a eu la chance de s'entretenir avec Kate lors de sa sortie de l'aventure, nous l'avons questionnée à savoir comment, croyait-elle, la jeune danseuse et vedette du web allait réagir face à ces commentaires parfois violents.

« Malheureusement, j'ai été moi-même surprise de comment le public a réagi face à Citron. Je vais être là pour elle, comme elle a été là pour moi dans mes propres moments de doute, de faiblesse, de peur. »

Elle met quand même le téléspectateur en garde : « Il y a beaucoup de layers qu'ils ne voient pas. Puis, il y a une chose que j'ai toujours dite à tout le monde étant dans la maison, c'est qu'on n'arrive pas avec un manuel d'instruction ici de comment exactement jouer cette game-là. Puis on apprend parfois à tort, dans le sens que, des fois, on fait des erreurs qui coûtent justement la game à d'autres personnes. Mais je ne pense pas qu'on peut en vouloir à personne. Puis ultimement, Citron, moi, il n'y a aucune partie de moi qui est comme : "C'est à cause d'elle ». Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Puis oui, j'ai écopé de beaucoup de ces choses-là, surtout dans les dernières semaines, mais moi, je vais être là pour elle. »

Elle ajoute : « Je me souviens, moi, avant d'être rentrée dans la maison, quand tu écoutes des émissions, t'es comme : "Ben voyons, un tel aurait dû faire ça à un tel". C'est vraiment facile de tomber dans ce piège-là, mais une fois que tu es dedans, pour l'avoir vécu, c'est tout un autre univers. Puis ce n'est pas du tout la même chose. Citron, est-ce qu'elle m'a nui? Est-ce qu'elle a nui à d'autres joueurs? Oui, mais j'espère qu'elle va avoir toute la bienveillance du monde envers elle-même. »

Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues de Citron à l'écran. Puis même moi, je fais comme : "Ben voyons, ce n'est pas juste ça". [...] Il y a beaucoup de qualités que Citron a amenées dans le jeu et j'aurais aimé ça qu'elles ressortent plus à l'écran.

À noter que Kate nous a aussi parlé de la fameuse clé d'Oussama qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Voyez ce qu'elle nous a confié ici.

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et les dimanches soirs à 18 h 30.

À noter qu'un joueur risque de revenir dans le jeu après son élimination cette semaine. Apprenez-en plus ici.