Kate se prononce sur la clé que possède Oussama à Big Brother Célébrités

Ce dimanche, au terme d'un enchaînement d'erreurs faites par les joueurs de Big Brother Célébrités, c'est la pétillante Kate Moya qui a été éliminée, non sans causer quelques remous sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs se montrent mécontents de ce résultat et considèrent que c'est Citron Rose qui aurait dû quitter la maison ce jour. Mais il y a plus...

Dans la dernière semaine, Oussama Farès, qui s'est retrouvé sur le bloc pour la première fois de la saison, a réussi à trahir son allié principal, Félix Dolci, une alliance née après une semaine de barricade. En effet, il a indiqué à Gabrielle Côté où trouver la clé blanche de Marie-Ève Beauregard, ce qui a donné un avantage important à Gabrielle, la clé Capitaine. Plus encore, Oussama est en possession d'une mystérieuse clé bleue, dont la production n'a jamais parlé depuis le défi du bloc de glace.Qu'en est-il?

Nous avons posé la question à Kate et voici sa réponse : « Dans le fond, nous, ça fait longtemps qu'on dit que c'est la clé deuxième vie. Moi, s'il y a quelque chose qui ne m'a pas trahi tout au long de l'aventure, c'est mon intuition, puis ça faisait longtemps que je le disais que c'était ça. Je l'ai utilisé dans ma campagne », explique-t-elle d'emblée.

Elle continue : « Je l'ai dit, je suis comme, "vous laissez quelqu'un avec une clé qui peut jouer contre vous, et si c'est la deuxième vie, une fois qu'il l'active, lui, c'est comme un laissez-passer à une finale". Fait que j'étais comme, "si vous ne le mettez pas dans une position qu'il est obligé de l'utiliser, bien ça va jouer contre vous, puis ça va se revirer contre vous. » Cette vision de Kate semble bien logique, mais Oussama semble avoir bien tricoté son jeu dans la maison dans les dernières semaines pour que tous les joueurs qui restent dans l'aventure lui fassent confiance.

Kate estime en ce sens que ce choix de garder Oussama pourrait être très positif pour Félix, mais néfaste pour Marie-Ève.

En ce sens, elle ajoute : « C'était Félix qui avait le patronat, donc c'était Marie-Ève justement qui devait faire le choix déchirant de ne pas choisir son allié, qui était moi en réalité, puis d'aller dans le sens de Félix, parce qu'elle a des sentiments envers lui. C'est ça que je dis, c'est qu'à un moment donné, là-dedans, on reste des humains, puis ils ont une relation. »

Kate comprend donc que Marie-Ève ait privilégié la vision de Félix, bien que ce choix reviendra sans doute la hanter très rapidement, notamment avec la clé de la 2e vie. Nous nous attendons personnellement à ce qu'il y ait du mouvement en ce sens dès cette semaine qui, rappelons-le, se jouera de manière accélérée.

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo et sur Crave.