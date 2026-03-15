Big Brother Célébrités : Un joueur évincé pourrait revenir dans la maison

Ce dimanche était diffusé un nouvel épisode de Big Brother Célébrités, où l'une des participantes les plus flamboyantes de la saison, Kate Moya, a vu son parcours prendre fin.

Puis, comme annoncé dimanche dernier, Marie-Mai a lancé les festivités entourant les deux dernières semaines de jeu, avec les semaines accélérées. Pour ce faire, les joueurs devront vivre 3 semaines de jeu en 2. Cela signifie que nous verrons des évictions au beau milieu des quotidiennes, rehaussant le niveau de jeu vers la finale.

S'en est ensuite suivi un challenge du véto très émouvant, où les proches des 5 célébrités encore dans la compétition se sont livré une chaude lutte, dans un défi faisant appel à leur mémoire. C'est le petit frère de Marie-Ève, Mathis, qui a remporté la victoire, offrant un quatrième patronat à sa soeur.

Il ne reste que deux semaines avant la grande finale et les choses se corsent pour l'ensemble des joueurs. D'ailleurs, le scoop de la semaine aux Gérants d'estrade, qui en était tout un, nous permet d'entrevoir ce qui les attend au cours des prochains jours. À vrai dire, si le collier de la deuxième chance n'est pas utilisé avant la seconde éviction de la semaine, les deux prochains évincés s'affronteront dans un défi. Le gagnant de cette épreuve pourra réintégrer le jeu. Ce privilège n'est pas sans rappeler la rédemption, qui aura pris plusieurs formes ces dernières saisons.

En outre, la quotidienne de demain sera dédiée au défi du véto, alors que la redoutée maison infernale en fera voir de toutes les couleurs aux célébrités. Citron Rose ou Oussama, les deux joueurs en danger, pourront-ils se sauver de cette situation périlleuse?

Enfin, mentionnons que Véronique Cloutier animera le challenge du patron, dimanche prochain.

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.