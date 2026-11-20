L'actrice Julie Trépanier, qui incarne l'avocate Kim Nolin dans Indéfendable, a donné naissance à un petit garçon il y a un peu plus d'un mois de cela. Elle a d'ailleurs partagé une première photo ici.

Comme les tournages de la cinquième saison de la quotidienne étaient toujours en cours lorsqu'elle a accouché, nous nous sommes demandé si la comédienne allait s'absenter de nos écrans pendant plusieurs semaines.

Showbizz.net s'est entretenu avec la coautrice Annie Langlois, qui a répondu à nos interrogations :

« Elle ne disparaît pas totalement. On l'a en vidéo. On a travaillé ça d'une façon pour donner une Kim que même si elle est super heureuse d'être maman et qu'elle capote sur son fils, ça reste quand même difficile. On a voulu aborder très légèrement le tabou de la femme que du moment qu'elle a un enfant, tout tourne autour de lui. », nous explique-t-elle.

« Kim s'ennuie du cabinet », ajoute-t-elle. « C'est dur pour elle de couper complètement. On la voit en vidéo, elle se mêle de différentes affaires. Elle va même finir par revenir pour une cause parce que c'est quelqu'un qu'elle connaît. Sa mère va venir s'occuper du bébé. »

On se rappellera que l'actrice Myreille Bédard [voir sa photo ici] incarne la maman de Kim dans la série.

On va la perdre pendant quelques semaines, mais on va la voir en appel vidéo.

La scénariste poursuit : « C'est sûr qu'on va se faire dire que c'est tout le temps en vidéo, mais c'est vraiment pour des raisons qui permettent de profiter de son bébé. On essaie de trouver des façons pour que ce ne soit pas trop redondant pour tout le monde. »

À noter que Kim ne quittera pas avant les fêtes. C'est seulement cet hiver que nous la verrons apparaître en vidéo.

En attendant, Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur TVA.

Rappelons que la finale dramatique de mi-saison tournera autour du personnage d'André. Apprenez-en plus ici.