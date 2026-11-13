Me Lapointe au coeur de la finale dramatique de mi-saison pour Indéfendable

Alors qu'il ne reste qu'un mois à se mettre sous la dent avant la pause des fêtes, nos séries préférées s'apprêtent à nous faire vivre toutes les émotions, avec des finales de mi-saison (ou de saison) surprenantes ou bouleversantes.

Indéfendable ne fera pas exception à la règle, la production nous ayant habitués à d'étonnantes conclusions depuis les débuts de la quotidienne. Nous en avons discuté avec la coautrice Annie Langlois, qui travaille en collaboration avec Izabel Chevrier, et qui a bien voulu nous donner quelques informations sur ce qui nous attend en décembre.

Comme c'est souvent le cas, un personnage en particulier sera au coeur de l'intrigue. Cette année, c'est le bon Me Lapointe qui tiendra le haut du pavé. Comme on le sait, ce personnage traverse actuellement une période de changement, après avoir combattu la maladie. La production nous laisse entrevoir, depuis quelques semaines, le désir de changement de ce personnage, qui a posé sa candidature pour devenir juge, de même que son impulsion à gâter ceux et celles qui l'entourent.

Que nous réserve-t-on à son sujet? L'autrice Annie Langlois nous indique d'abord : « Il y a André qui va prendre une décision par rapport à la proposition qu'il a reçue. Donc, de devenir juge. Il y a une décision qui va se prendre et il va devoir faire face à cette décision-là »

Ça, ça va vraiment occuper la fin de la saison, mais pas jusqu'à la toute fin, je dirais.

Plus encore, l'autrice nous confirme que Me Lapointe sera pris dans une tourmente, qui n'a rien à voir avec son choix de devenir juge ou non.

Il y a quelque chose de plus pour André, qui va vraiment nous amener au très gros punch de mi-saison

« Il va arriver un événement dans la vie d'André, mais pas dans la vie, c'est dans sa vie personnelle, qui va le mettre en grave danger, ça se passe chez lui, et on ne sait pas comment ça va se terminer », révèle l'autrice.

Comme par le passé, il faudra patienter après les fêtes pour savoir ce qu'il en est : « Lui, c'est quand même notre très gros punch avant de partir. »

Par ailleurs, un autre personnage sera important dans les derniers épisodes de la mi-saison, soit Me Mélodie Dominique, jouée par la talentueuse Naïla Louidort, qui vivra des remous autant dans sa carrière que dans sa vie personnelle : « Elle va passer le début de l'hiver face aux conséquences de ça. Ça va l'affecter énormément », confirme Annie Langlois.

En outre, Mélodie héritera de la cause de David Pouliot, un présentateur de podcast très connu au Québec qui sera interprété par le talentueux Émile Proulx-Cloutier. Le comédien nous parlait d'ailleurs de son expérience de tournage ici. Cette cause débutera avant la pause des fêtes, avec une poursuite au civil, et se terminera après les fêtes avec une poursuite au criminel.

On va vraiment voir ce personnage-là s'effriter sous nos yeux à mesure que ça avance et ça va culminer en fin de saison.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA, jusqu'au 10 décembre.