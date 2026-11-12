Émile Proulx-Cloutier bientôt dans Indéfendable : « C'est dans les très bons méchants que j'ai faits »

Croisé sur le tapis rouge de l'ADISQ, où il était en nomination pour son spectacle « Ma main au feu - solo », Émile Proulx-Cloutier nous confirmait avoir terminé le tournage d'une intrigue qu'on pourra découvrir bientôt dans Indéfendable. Nous avons donc voulu prendre quelques nouvelles du tournage et de cette histoire que nous avons particulièrement hâte de découvrir et qui s'inscrit dans l'ère du temps.

D'abord, c'est dans les très bons méchants que j'ai faits.

Il explique : « Méchant parce que profondément sournois, parce que toujours capable de marcher sur la ligne de l'acceptabilité tout en disant des horreurs. Et je pense que c'est un gars qui est constamment en représentation. »

La coautrice de la série, Izabel Chevrier, nous présentait la cause ainsi, un peu plus tôt cette année : « C'est un personnage public qui a un micro. Une droite élégante en surface, qui a des idéologies qui sont dangereuses, mais qu'elles sont tellement bien articulées qu'elles ont l'air politically correct. »

Émile poursuit : « Il fait un podcast parce qu'il propage beaucoup de propos haineux, mais il va toujours prétendre que ce n'est pas ça qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui est, dans sa vie réelle, tout le contraire de ce qu'il est à l'écran. C'est-à-dire que c'est un gars hyper contrôlant, pas détendu du tout.Il n'a pas appris à gérer sa propre violence, sa propre haine. Il ne le sait pas. »

Ça va se retourner contre lui.

« C'était vraiment une très belle expérience », confirme Émile. « C'est un plateau hyper heureux. Les gens sont hyper compétents. Même si ça va vite, j'ai quand même eu le temps de jouer. J'espère que les gens vont regarder ça avec un esprit critique. Et qu'ils vont aimer l'haïr. »

C'est un cas intéressant qui n'avait pas encore été abordé dans la série.

Évidemment, cette cause s'avère particulièrement d'actualité, ce personnage fictif s'inspirant de personnes réelles, comme nous l'indique l'interprète : « On avait un buffet d'exemples, un buffet d'inspirations. L'autrice, quand on s'est parlé, on avait des noms en tête. Un peu ici, mais beaucoup ailleurs. L'idée, c'était de montrer à quel point la haine peut être élégante et déresponsabilisée. C'est-à-dire "ce n'est pas ma faute. Je fais juste parler dans un micro. Je fais juste dire des opinions. Je ne peux pas être tenu responsable pour ce que je peux provoquer dans le réel". »

C'est ça le paradoxe de notre métier. On peut jouer des horreurs, mais avoir beaucoup de plaisir. Ça peut se faire dans la douceur et dans la camaraderie.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.