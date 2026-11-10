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Julie Trépanier d'Indéfendable est maintenant maman

« 1 mois de toi mon bizou ✨ »

Sur la photo : Julie Trépanier
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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La comédienne Julie Trépanier, qu'on peut voir chaque jour de la semaine dans la quotidienne Indéfendable, annonce sur ses réseaux sociaux avoir donné naissance à son premier enfant.

C'est il y a un mois exactement que bébé est arrivé, comblant ses parents de joie. La maman écrit sur les réseaux sociaux : « 1 mois de toi mon bizou ✨ »

La comédienne en profite pour partager une première image, dans laquelle on voit la petite main du bébé sur son oreille. C'est tout à fait attendrissant!

Voyez la photo ci-dessous.

Nous offrons nos plus sincères félicitations à la famille, en leur souhaitant du bonheur à profusion.

On présume que Me Kim Nolin s'absentera un peu d'Indéfendable, pour permettre à son interprète de composer avec les joies de la maternité, mais aucune annonce officielle n'a été faite en ce sens encore. La quotidienne se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, à TVA.

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