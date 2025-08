Julie Snyder revient à la télé dans une nouvelle case horaire

Chose promise, chose due! Depuis de longs mois déjà, la chaîne Noovo nous avait titillé quant au retour prochain de Julie Snyder, pour la 2e saison de Chaque seconde compte.

En outre, mentionnons que ces nouveaux épisodes ont été tournés au printemps 2024, soit tout de suite après la fin de la première saison. Cependant, aucune date de diffusion n’avait alors été dévoilée, laissant les fans de la populaire animatrice dans l’incertitude à propos d'une éventuelle diffusion. Toutefois, ceux-ci n’ont qu’à se réjouir, car la démone sera bel et bien de retour dans nos écrans dès le mercredi 10 septembre prochain à 20 h. Grand changement cette saison, tandis que la première édition du jeu télévisé était diffusée les lundis, voilà que les prochains épisodes seront plutôt présentés, toujours en format hebdomadaire, les mercredis soirs.

Ce sont les émissions Quel talent! et Bellefleur qui prendront la place de l'ancienne case horaire de Chaque seconde compte les lundis.

Pour rappel, Chaque seconde compte est un jeu-questionnaire qui voit 4 personnes du public s'unir pour répondre unanimement à des questions de culture générale. Le hic? Plus le groupe prend du temps pour répondre aux questions, plus la cagnotte en argent s'amenuise. Un joueur est éliminé après une première ronde et, à la toute fin, les trois joueurs restants doivent départager le montant obtenu en trois parts inégales. Dans cette nouvelle saison, on nous promet plus de questions surprenantes, plus de prix, du suspense à profusion et une bonne dose d'émotions. De quoi se régaler tout l'automne!

