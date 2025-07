Julie Snyder met en vente l’une de ses propriétés

Julie et les Îles-de-la-Madeleine, c'est fini? Moins d'un an après avoir annoncé la fin d'un important projet immobilier au coeur de ce coin de pays, les détails ici, voilà que nous avons appris cette semaine que la populaire animatrice mettait en vente un autre chapitre de sa relation avec l'archipel, le phare du Cap Alright.

À l'époque de son acquisition, en 2012, Julie Snyder avait déclaré qu'elle souhaitait faire de ce lieu un espace ouvert au public, pour que puisse s'épanouir la richesse culturelle des lieux, en le restaurant d'abord. Classée en tant que monument patrimonial par Parcs Canada, la bâtisse a pourtant été mise en vente ces derniers jours par REMAX, pour la somme de 595 000$. D'une superficie de près de 300 000 pieds carrés, le terrain du phare offre un accès à la mer et à la plage, en plus d'offrir un panorama à couper le souffle. Voyez une photo du phare ci-dessous.

En outre, plusieurs résidents des Îles ont tenu à exprimer leur colère et leur déception, sur les réseaux sociaux, mentionnant que si la propriété passait aux mains d'un promoteur immobilier, le terrain pourrait perdre de sa beauté, ce qui pourrait nuire à l'aspect touristique du lieu et à son cachet historique.

Le député des Îles, Joël Arsenault, a réagi à la grogne suscitée par l'annonce en demandant à Julie Snyder de se rétracter, afin de trouver une solution. Sur sa page Facebook, il précise :

« Je demande donc à Julie Snyder de suspendre temporairement le processus de vente, afin que l’on puisse dégager le temps nécessaire pour se concerter, mobiliser les forces vives du milieu, réfléchir et élaborer avec les acteurs un projet qui permette de protéger ce phare à long terme, en cohérence avec sa valeur patrimoniale et symbolique.

C’est une occasion importante pour les Madelinots de se rassembler autour d’un projet commun qui dépasse les intérêts individuels. Un moment pour réaffirmer que notre patrimoine n’est pas une marchandise, qu’il fait partie intégrante de notre histoire, de notre identité et de notre paysage, et qu’on a collectivement les moyens et la volonté d’en prendre soin. »

Malgré tout, Julie Snyder n'a pas encore commenté la nouvelle.

Rappelons que nous retrouverons sous peu l'animatrice dans nos télés. Qui plus est, celle-ci a récemment dévoilé qu'elle serait derrière un projet très émouvant, avec une comédienne que vous adorez.