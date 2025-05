L'histoire émouvante d'Anick Lemay portée au petit écran : Découvrez qui l'interprétera

C'est un quintette féminin qu'on trouve à la barre de cette série importante, qui replongera dans l'histoire émouvante d'Anick Lemay, à l'époque de son diagnostic de cancer du sein. Un projet télévisuel qui risque de rallier et d'inspirer bien des gens.

En effet, Anick Lemay fait équipe avec la productrice Julie Snyder, qui fait un retour à Radio-Canada pour ce projet, pour produire la série Le gouffre lumineux, inspirée des chroniques Le gouffre lumineux : les carnets d’Anick Lemay qui avaient été publiées dans le Urbania à l'époque.

C'est la comédienne Marie-Ève Perron, qui a participé à l'écriture du scénario, qui décroche le rôle principal de la série, celui d'Agathe qui, la veille de son 45e anniversaire, reçoit un diagnostic de cancer et perd d’un seul coup ses seins, son chum et sa job. Pour sauver sa peau, elle apprendra à nager en eaux troubles.

L'histoire va comme suit : « Agathe (Marie-Ève Perron) a 44 ans, elle est séparée depuis dix ans du père de sa fille, la charmante préado Charlotte. Elle a une chevelure digne de Jeanne Moreau dans sa grandiose jeunesse et le sein gauche démesurément enflé. Après une mammographie douloureuse, la biopsie confirme l’inexorable cancer. Le gouffre s’ouvre sous ses pieds et se transforme en véritable abysse quand de surcroît JF, son amoureux des cinq dernières années, la quitte.

Heureusement, ses amies se mobilisent, notre héroïne est bien entourée. Agathe laisse tomber sa garde et se laisse porter, le déni jamais bien loin. Du diagnostic aux tests préopératoires et à l’annonce aux proches, Agathe titube dans l’univers de l’oncologie. Son surnom, “Miss Chu Capable” qui lui vient de sa force de caractère, rapetisse néanmoins rapidement à force de claques sur la gueule. Elle n’a pas un, mais 3 cancers. Elle ne perd pas un, mais deux seins. Elle reçoit le gros jus de chimio et le maximum de traitements de radiothérapie. On veut lui sauver la vie.

On pourrait croire que le cancer lui a tout pris : sa santé, son travail qu’elle adore, son amoureux, l’insouciance de son enfant… et pourtant, durant les neuf mois que dureront ses traitements, Agathe vivra une transformation inattendue. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, cette épreuve sera pour elle l'occasion d'établir ses limites et de prendre son destin en main.

Le gouffre lumineux, c’est une descente vertigineuse dans la psyché de la malade. On y raconte le parcours d’un combat médical et personnel où s’entremêlent habilement lucidité et déni, rejet et solidarité, coup de poing du destin et rebondissements festifs. »

Emanuelle Beaugrand-Champagne se retrouve quant à elle à la script-édition, tandis que Myriam Verreault réalise le projet.

Cette minisérie en dix épisodes de 60 minutes sera offerte sur ICI Tou.tv Extra au cours de la saison 2025-2026.

La distribution complète doit être annoncée dans les prochains mois.