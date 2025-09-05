Accueil
Julie Snyder magnifique pour le lancement de la nouvelle saison d'Occupation Double

Une soirée glamour pour la téléréalité de Noovo.

Image de l'article Julie Snyder magnifique pour le lancement de la nouvelle saison d' «Occupation Double »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, Noovo et les Productions J organisaient un événement spécial pour souligner le lancement de la nouvelle saison d'Occupation Double, qui se déroulera dans les paysages paradisiaques de Chypre cette année.

Découvrez les candidates et candidats ici.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient conviées à cette soirée très glamour. Ce faisant nous avons pu croiser plusieurs visages connus, dont Maxence Garneau, Audrey Morissette, Éléonore Lagacé, plusieurs anciennes et anciens d'OD et plus encore.

Voyez nos photos ci-dessous.

Au coeur des Entrepôts Dominion, on proposait aux invités une séance photo pour créer leurs oriflammes, comme les candidates et candidats d'OD. Une occasion en or de se faire croquer le portrait par un photographe professionnel.

La productrice Julie Snyder s'est prêtée au jeu. Elle était particulièrement magnifique, comme vous pouvez le constater avec son oriflamme ci-dessous.

>> Voici les rendez-vous à mettre à votre agenda cette saison, pour ne rien rater d'Occupation Double :

La grande première - Dimanche 7 septembre à 18 h 30

OD Extra - Dimanche 7 septembre à 20 h

Les Vendredis OD - Vendredi 12 septembre à 18 h 30

OD Weekend - Vendredi 12 septembre à 19 h (deux épisodes)

Visionnement d'OD Chypre

1/23
Visionnement d'OD Chypre
Sur la photo : Sara-Christine Troini © Showbizz.net / Elizabeth Lepage-Boily

