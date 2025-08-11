Accueil
Le demi-frère d'un gagnant d'Occupation Double parmi les candidats d'OD Chypre

Un petit air de déjà-vu.

Image de l'article Le demi-frère d'un gagnant d' «Occupation Double» parmi les candidats d'OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

C'est ce lundi que nous avons découvert l'identité des 18 candidats d'OD Chypre.

Les célibataires de cette année pratiquent des métiers que nous avons l'habitude de voir à Occupation Double : charpentier-menuisier, pilote d'avion, électricien, prof de yoga, entraîneuse personnelle, coiffeuse, influenceuse et agence immobilière. 

Il y a aussi quelques professions plus atypiques, comme agent correctionnel et joueur de hockey professionnel, mais la plupart n'étonnent personne. On sent que la production est revenue à la base du concept de la téléréalité et on ne peut pas dire que ça nous déplaît, même si on a l'impression de les connaître déjà (tant physiquement que mentalement). On ne demande qu'à être surpris!

À noter que Wilsondy est le demi-frère de Stevens, gagnant d'OD dans l'Ouest.

Découvrez des photos des participants de la prochaine saison d'OD ci-dessous.

Les rendez-vous à mettre à votre agenda :

OD Les préparatifs - Dimanche 3 septembre

La grande première - Dimanche 7 septembre à 18 h 30

OD Extra - Dimanche 7 septembre à 20 h

Les Vendredis OD - Vendredi 12 septembre à 18 h 30

OD Weekend - Vendredi 12 septembre à 19 h (deux épisodes)

Candidats d'OD Chypre

1/18
Any

28 ans, St-Hubert, entraîneuse personnelle

© Noovo

