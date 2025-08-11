Le demi-frère d'un gagnant d'Occupation Double parmi les candidats d'OD Chypre

C'est ce lundi que nous avons découvert l'identité des 18 candidats d'OD Chypre.

Les célibataires de cette année pratiquent des métiers que nous avons l'habitude de voir à Occupation Double : charpentier-menuisier, pilote d'avion, électricien, prof de yoga, entraîneuse personnelle, coiffeuse, influenceuse et agence immobilière.

Il y a aussi quelques professions plus atypiques, comme agent correctionnel et joueur de hockey professionnel, mais la plupart n'étonnent personne. On sent que la production est revenue à la base du concept de la téléréalité et on ne peut pas dire que ça nous déplaît, même si on a l'impression de les connaître déjà (tant physiquement que mentalement). On ne demande qu'à être surpris!

À noter que Wilsondy est le demi-frère de Stevens, gagnant d'OD dans l'Ouest.

Découvrez des photos des participants de la prochaine saison d'OD ci-dessous.

Les rendez-vous à mettre à votre agenda :

OD Les préparatifs - Dimanche 3 septembre

La grande première - Dimanche 7 septembre à 18 h 30

OD Extra - Dimanche 7 septembre à 20 h

Les Vendredis OD - Vendredi 12 septembre à 18 h 30

OD Weekend - Vendredi 12 septembre à 19 h (deux épisodes)