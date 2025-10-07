Accueil
Julie Snyder lance un message à l'autrice de STAT

On seconde! ✋

Image de l'article Julie Snyder lance un message à l'autrice de «STAT »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche, dans le cadre du balado Le beau dimanche de Jeannot, de Jean-Sébastien Girard sur OHdio, l'invitée Julie Snyder a eu droit à un bien-cuit mordant, de même qu'à un survol de son impressionnante carrière.

Si cette femme déterminée et fonceuse a marqué à jamais le showbusiness québécois, grâce à des émissions phares comme Star Académie, L'Enfer c'est nous autres et Le Poing J, celle-ci caresse encore un rêve, celui de décrocher un rôle dans une fiction.

On avait pu la voir dans de petits rôles dans le film Elvis Gratton II de Pierre Falardeau, puis dans Diva et dans Complètement lycée. C'est toutefois une production bien populaire d'ici qui titille son intérêt, comme elle l'a mentionné au micro du balado de Jean-Sébastien Girard.

« J'aimerais ça jouer dans quelque chose, un premier rôle, un deuxième, un troisième, figurante, je ne suis pas difficile moi », lance-t-elle avant d'ajouter « J'aime vraiment STAT, j'aime Marie-Andrée Labbé. »

L'animateur ajoute alors : « Marie-Andrée, si elle nous écoute, moi je veux voir Julie Snyder dans un petit rôle dans STAT. »

Nous secondons cette idée, puisque nous aimerions vraiment voir ce que la célèbre animatrice pourrait livrer d'un point de vue jeu dans une fiction.

On se souviendra que Marie-Lyne Joncas, qu'on voyait davantage comme animatrice à ce moment, avait offert une performance incroyable dans STAT, confondant les sceptiques alors qu'elle interprétait une patiente atteinte de pica, un trouble de conduite alimentaire aux conséquences graves.

À quand Julie Snyder dans STAT? On lance ça dans l'univers!

Notons qu'on pourra y voir, début novembre, un populaire humoriste qui tiendra un rôle épisodique.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

