Incontournable de la télévision québécoise, le Point J est un talk-show quotidien de fin de soirée animé par Julie Snyder. Julie Snyder discute, s’enflamme, provoque, s’amuse et surprend accompagnée des personnalités les plus populaires de la francophonie. Surprises, reportages, performances musicales, invités insolites, faits d’actualité et concepts inusités donnent lieu à d’innombrables moments d’anthologie qui marquent l’imaginaire québécois.