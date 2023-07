Julie Perreault aborde la troisième saison de Doute raisonnable : « C'est tordu! »

Croisée sur le tapis rouge de la comédie musicale Hair, au bras de son amoureux, la comédienne Julie Perreault a bien voulu nous parler de la troisième saison de Doute raisonnable, série à succès d'ICI Télé pour laquelle nous attendons impatiemment la suite.

La production doit recommencer bientôt pour cette troisième mouture, qui soulève l'enthousiasme de la comédienne : « On recommence à tourner dans trois semaines et j'ai très hâte. »

Rappelons que celle-ci y interprète Alice Martin-Sommer, une criminologue oeuvrant au sein d'une escouade de la police consacrée aux crimes sexuels. Elle y partage la vedette avec Marc-André Grondin.

À propos de la suite, elle nous dit de manière générale : « On va toujours défendre des cas complexes, compliqués, et comme dans les premières saisons, il y a un cas qui s'étire sur 10 épisodes. Sinon, les crimes sexuels se multiplient et on essaie toujours de les résoudre. Parallèlement à cela, c'est sûr que mon personnage va connaître des mouvements où elle va être confrontée à toutes ses déviances. On va creuser les failles du personnage. »

Plus précisément, elle nous confirme qu'elle aura des scènes plus corsées à jouer : « Moi, ce ne sont pas mes scènes favorites, tout ce qui a rapport à l'intimité, mais j'aurai à en faire, parce que ça fait partie du personnage. Je n'aime pas ça le faire, mais le personnage a une sexualité. Et c'est tordu! »

Comme nous le confirmait récemment l'auteur de la série, Pierre-Marc Drouin, nous aurons bientôt des réponses concernant les comportements d'Alice Martin-Sommer en privé, elle qui possède une seconde identité de camgirl sexy.

Julie Perreault corrobore : « On va avoir toutes les réponses, mais c'est une vraie déviance donc on va s'intéresser au parallèle : elle investit toute sa vie à défendre des victimes, mais elle-même est prise avec ce défi, cette déviance. »

La troisième saison sera diffusée sur ICI Télé à l'hiver 2024.

Voyez toutes nos photos prises sur le tapis rouge de Hair ici.