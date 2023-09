Jouer la violence conjugale : Un défi de taille pour Julie Le Breton et Pierre-Yves Cardinal

En plus du suspense truffé de mystère que nous propose la série Affaire criminelle cette saison, on y retrouve une trame narrative percutante sur la violence conjugale. Au coeur de ces scènes difficiles, néanmoins croquées avec délicatesse par le réalisateur Pascal L'heureux, on retrouve les comédiens Julie Le Breton et Pierre-Yves Cardinal, qui n'ont pas hérité d'une partition facile.

Nous en avons discuté avec la comédienne principale, dans le cadre du visionnement de presse de la série, pour lequel vous pouvez voir nos images ci-dessous.

Plus globalement en parlant de la trajectoire de son personnage, Julie Le Breton nous dit : « Elle va se réapproprier une partie d'elle-même qu'elle a enterrée pour pouvoir survivre dans sa situation familiale. [...] On va assister à une reprise de possession de sa vie. »

Elle poursuit : « Toute sa situation avec son mari, ça va dans des zones qui sont délicates. On a travaillé de façon à éviter tout ce qui est sensationnaliste, tout ce qui peut être dur à voir graphiquement. C'est sûr que dans des contextes de violence conjugale, c'est mieux de laisser l'imagination du spectateur faire son chemin. Pascal a pris cette optique-là. C'est aussi bien de voir cette femme-là, qui est tellement forte, tellement groundée dans sa vie professionnelle, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans un contexte de violence conjugale. »

La comédienne a-t-elle eu à jouer des scènes plus physiques de violence? Elle nous indique ceci : « Vers la fin de la série, il y a une scène qui va un petit peu plus loin en ce sens. Sinon, il y a énormément de violence psychologique, de manipulation, de contrôle. Parallèlement à cela, mon personnage essaie d'enquêter, de s'occuper de ses filles, elle essaie de garder la face à la job, dans un milieu d'hommes. Ce que je trouvais intéressant à jouer, c'était de maintenir son espèce de façade, pour continuer à fonctionner malgré la violence qu'elle vit à la maison. »

Évidemment, avant de tourner des scènes d'une telle intensité, une certaine préparation est nécessaire, comme nous l'explique Julie Le Breton : « La préparation, c'est d'être en confiance avec notre partenaire de jeu et avec le réalisateur. On a parlé de ces scènes-là, on a travaillé certains trucs, d'autres scènes ont été faites avec un coordinateur de cascades extraordinaires. Tout a été fait avec tellement de bienveillance et de sensibilité entre nous. Je pense que les scènes ont été beaucoup plus difficiles à tourner pour Pierre-Yves que pour moi. Lui, il trouvait ça beaucoup plus challengeant à faire, à déployer cette violence-là. »

Pierre-Yves Cardinal, que nous avions rencontré en début de saison, avant le début de la série, nous confirmait le tout : « Ç'a été un rôle challengeant, pas facile à tourner. » À ce moment, celui-ci se gardait bien de trop nous en dévoiler sur le projet.

Le troisième épisode de la série Une affaire criminelle sera présenté ce mardi à 20 h sur Noovo.

Rappelons que le comédien Pierre-Paul Alain s'y retrouvera bientôt, dans un look complètement transformé.