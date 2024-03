Josée Di Stasio se prononce sur sa participation à MasterChef Québec

Le talk-show Je viens vers toi, c'est notre bonbon télévisuel, notre moment béni dans la semaine, mais aussi l'assurance que l'on passera une heure d'extase. Avec des chakras au sommet de leur divertissante pertinence, chaque épisode comble de bonheur les téléspectateurs.

Nous en avons eu encore une fois la confirmation hier soir, alors que Marc Labrèche recevait sur son plateau l'exquise Josée Di Stasio. Celle-ci, qui nous a récemment fait l'honneur de sa présence à titre de juge à MasterChef Québec, et qui n'a pas manqué de ravir les téléspectateurs férus de la compétition, s'est ouverte sur sa participation à la populaire émission.

Quand Marc lui a demandé si elle appréciait l'aspect compétitif qui émane de ce genre télévisuel, celle-ci a répondu plus d'une fois à la négative, avant d'étayer ses dires en parlant de sa récente présence en tant que juge :

« J'ai aimé MasterChef parce que c'étaient des gens qui cuisinaient à la maison. Je suis folle de la cuisine maison. "Casalinga" comme ils disent en italien. Toute la cuisine maison, je trouve que c'est une richesse. C'est autre chose. C'est vraiment bon. C'est la cuisine pas de chef, tu n'as pas une brigade avec toi. Tu as peu de choses, tu n'as pas tant que ça d'outils et c'est bon pareil. C'est une autre approche de la cuisine qui est comme quand tu en as assez, t'arrête. C'est le partage. Moi, ce qui me manque depuis que j'ai arrêté de faire de la télévision, ce que je réalise qui me manque, c'est cette espèce de plateforme, de table pour partager ça. Mais ce n'est pas la compétition tant que ça, c'est plus le partage. »

Puis, Jean-René Dufort, également présent sur le plateau, a ajouté son grain de sel sur le phénomène des compétitions télévisées, en expliquant que « c'est vrai que des fois ça devient grotesque les compétitions quand on dit : "t'as 20 minutes pour nous faire un dessert, avec une crevette, un champignon et une banane". »

Ce à quoi Josée a rétorqué : « Je trouve ça très divertissant. J'adore ça, je trouve que c'est un divertissement. J'aimais ça, parce que quand j'ai fait le MasterChef, c'étaient des gens qui cuisinaient à la maison, donc ils arrivent et c'est surprenant! Tu te dis 'eh ciel, ils en ont écouté des émissions!' Ils sont bons! »

Pendant l'entretien, Josée est également revenue sur ses débuts à la télé, aux côtés de Daniel Pinard, à l'émission Ciel! mon Pinard. Très choyée d'avoir pu témoigner de son amour de la cuisine aux téléspectateurs de l'époque, elle qualifie cette période comme étant particulière pour la gastronomie d'ici. « C'était vraiment comme un virage. C'était nettement un virage! C'était vraiment comme une ouverture sur le monde, sur la cuisine du monde. (...) Daniel n'était pas chef. Daniel démocratisait la cuisine. Il arrivait avec des solutions. »

Nul doute que les téléspectateurs conservent de merveilleux souvenirs des débuts de Josée Di Stasio dans nos télés. Une chose est néanmoins certaine, c'est que nous sommes plus qu'impatients à l'idée de revoir l'artiste culinaire dans nos télés, elle qui est synonyme de belle tablée et de douceur. Quel sera son prochain projet? Il nous tarde de le découvrir!

Au cours de l'épisode, nous ont aussi eu aussi le grand bonheur d'apprendre la tenue d'un concours destiné au public, qui s'annonce fort divertissant! En effet, l'équipe de l'émission est à la recherche de talents insolites pour garnir ses prochains épisodes! Des compétences aussi rigolotes que « j'ai une sauterelle domestiquée » à « je peux reproduire la Mona Lisa en chewing-gum » sont toutes valides, si ce n'est qu'il suffit d'avoir le courage pour présenter le tout devant des centaines de milliers de téléspectateurs!

Vous croyez être affublé d'un talent, d'une compétence unique et vous aimeriez le démontrer sur le plateau de Je viens vers toi? Il suffit de soumettre une vidéo, une photo ou une description de l'aptitude en question, à l'adresse courriel jaidutalent.jvvt@gmail.com, d'ici vendredi le 8 mars prochain.

L'émission Je viens vers toi est diffusée les lundis et mardis à 21 h, sur Noovo.