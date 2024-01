Lors de sa première émission de la semaine à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait le réalisateur Ricardo Trogi sur son plateau. Fidèle à ses habitudes, l'animateur ouvrait le bal en ébahissant le public d'un sujet absurde. Cette fois, il s'agissait d'une parenthèse loufoque sur la fête de la Chandeleur. « Que soirée se jouisse! », disait-il, retrouvant ses esprits et ses chakras.

Si l'invité, le cinéaste québécois, fait toujours preuve d'un sens de l'humour charmant en entrevue, ce sont celles que Marc a surnommées ses Charlie's Angels, Josée Deschênes et Élise Guilbault qui ont su voler la vedette de cette soirée et faire de cet enregistrement une vraie jouissance.

D'abord, dans le segment du speed dating de stars dans le but de forger leur complicité avec l'invité, Pascale recevait une supposition où elle devait choisir l'option la moins cruelle entre un haut-le-cœur avant d'embrasser son conjoint ou éternuement après chaque baiser. Dans toute sa candeur, elle feint un « atchoum », ce qui fait rire l'audience.

« C'est une technique que j'ai peaufinée », dit-elle. D'emblée, Élise Guilbeault répond qu’elle sait faire des rots : « Veux-tu faire un rot, maintenant?», dit Marc Labrèche. « Non, je n'y tiens pas, je tiens juste à dire que moi aussi ...», enchaîne-t-elle avant de se faire couper par Marc qui lui répond : «Tu ne peux pas dire ça sans en faire un.»

Puis, elle l'a fait, en rapprochant son micro, un geste qui n'a pas manqué d'étonner les autres artistes, tordus de rire. La bouffonnerie l'a suivie tout au long du segment, Josée, poussant la plaisanterie encore plus loin en faisant semblant de se moucher, entre autres.

Bien conscient de la légèreté de ce début d’épisode, l'animateur ramène ses collaborateurs à l'ordre, en disant que son talk-show « s'adresse à tous! ». À notre plus grand bonheur, c'est probablement à ce libre équilibre entre bouffonneries et contenus plus réfléchis que Je viens vers toi doit son succès.

Ensuite, lors de sa chronique qu'elle fait sur le sujet de l'accumulation compulsive, Élise interroge ses amis à savoir s'ils ont une tendance au ramassage, avant d'introduire des faits plus sérieux concernant ce trouble psychotique bien réel, la syllogomanie.

Josée avoue qu'elle a un penchant à empiler les souvenirs en voyage, comme les cailloux, par exemple. Élise rappelle que les gens qui ont cette manie ne songent pas aux « héritiers, qui devront s'occuper de jeter, donner, redistribuer ». Cette phrase a donné droit à un autre échange savoureux entre les deux femmes, chez qui le sens de la répartie est hautement aiguisé : « Ce serait le fun que tu y penses Josée, tes petits enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tes cri** de roches? ». « Ils vont en faire la même affaire que toi, avec la roche que je vais te donner », dit Josée à Élise, avant de lui remettre un souvenir de plage en forme de chien.

On adore ce côté givré des chakras, qui semble souffler l'idéateur de l'émission, autant que les téléspectateurs.

Enfin, le segment de Josée nous a lui aussi laissé sans mot (pardonnez l'expression) lorsqu'elle opte pour parler... des mots : « Ce qui me fascine, c'est comment le choix des mots peut influencer notre rapport avec les autres. », disait-elle en soulevant, entre autres, la catégorie des gens qui tournent autour du pot. « Comme toi élise » avant de procéder à une imitation hilarante de son amie, qui a fait rire aux larmes sa voisine de siège. Voyez l'extrait vidéo ci-bas.

Nous nous devons de le répéter : cette émission de Marc Labrèche est rafraîchissante et toujours aussi fabuleuse!