Jeudi, à Bonsoir bonsoir, Jean-Sébastien Girard recevait la cheffe d'antenne retraitée Sophie Thibault sur son plateau. Ensemble, ils ont notamment parlé de son documentaire La face cachée du soleil, sur la montée fulgurante des cancers de la peau dans la population. D'ailleurs, elle a fait part de nouvelles inquiétudes en lien avec sa santé.

José Gaudet était aussi en studio afin de parler de son arrivée à la barre de la 16e saison du Tricheur. Comme l'animateur est reconnu pour son teint bronzé, la production a décidé de lui faire une blague.

Elle avait rougi sa peau sur l'affiche de son spectacle et sur celle du Tricheur.

Voyez les images ci-dessous.

À la vue de la première image, il a lancé, surpris : « Ils ont exagéré là! Ils ont niaisé! C'est quoi? C'est le festival du homard chez St-Hubert! ».

Puis, lorsque la deuxième est apparue sur les écrans, il a ri, fort : « Heille, je peux-tu sacrer : C*liss! C'est malade! ».

« Tu t'étais surement mis en dessous d'un parasol », réplique alors l'animateur, faisant référence à une discussion préalable lors de laquelle l'humoriste mentionnait qu'il était toujours le plus bronzé du groupe en vacances, et ce, même s'il mettait de la crème solaire et restait à l'ombre des palapas.

Rappelons que nous avons eu une discussion avec José Gaudet cette semaine, qui nous a parlé de son arrivée au Tricheur et des commentaires des téléspectateurs. À lire ici.

Il ne reste plus qu'une semaine à Bonsoir bonsoir. Ne manquez pas le spécial de deux heures de la rentrée le jeudi 10 septembre dès 20 h.