De nouvelles inquiétudes pour Sophie Thibault

Sophie Thibault était de passage à Bonsoir bonsoir jeudi et elle a parlé avec l'animateur de son documentaire La face cachée du soleil, sur la montée inquiétante des cancers de la peau.

Elle a alors fait une triste confidence.

« On n'en sort pas. Jean-Sébastien, récemment, je suis allée voir ma dermatologue, puis j'en ai un autre. J'ai eu une biopsie à la lisière des cheveux, puis je vais savoir d'ici deux mois si c'est un cancer épidermoïde infiltrant comme j'avais », mentionne-t-elle.

« Deux mois, c'est long quand même », enchaîne l'animateur.

« C'est trois », indique la cheffe d'antenne retraitée.

« Comment on l'explique? Tu n'es pas spécialiste, mais pourquoi c'est long comme ça? Il y a l'attente psychologiquement. C'est difficile d'attendre les résultats d'une biopsie, quand même », poursuit Jean-Sébastien Girard.

« As-tu une heure? Je vais t'expliquer ça », dit-elle en riant jaune. « C'est notre système de santé que veux-tu. C'est un peu compliqué, c'est long, il faut être sûr de. Mais enfin, je vais savoir dans deux mois si je vais encore passer sous le bistouri. Donc quand je dis que ça ne se termine pas quand on a ce type de cancer-là, de carcinome, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. »

Évidemment, il y a des types de cancers de la peau plus dangereux et agressifs que d'autres.

« L'infiltrant que j'avais entre les deux yeux, je me suis retrouvée à un moment donné avec un troisième oeil à l'hôpital. [...] On peut retirer de la peau longtemps. Il y a des gens qui perdent une moitié de nez, qui perdent une joue, qui peuvent perdre un oeil. »

On ne saurait le dire trop : mettez de la crème solaire, à l’année!

À noter qu'il ne reste plus qu'une semaine à Bonsoir bonsoir. Ne manquez pas les quatre derniers épisodes de la saison 2026 de lundi à jeudi 10 septembre à 21 h.