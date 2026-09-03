José Gaudet commente les premières diffusions du Tricheur et les réactions du public

Lundi, TVA lançait la nouvelle saison du Tricheur, marquant ainsi officiellement l'arrivée de José Gaudet en tant qu'animateur du jeu télévisé.

Nous avons croisé ce dernier lors du lancement de la chaîne ce mardi et lui avons parlé de cette entrée en ondes remarquée.

« Nous, en équipe, Déferlantes, TVA, l'équipe du Tricheur, tout le monde est super satisfait de où on est rendu. Le reste, c'est le public qui décide. Je ne peux rien y faire. Je n'ai plus de stress. J'ai eu mon stress quand j'ai décidé de prendre la job, quand j'ai essayé de le faire en été pour voir comment ça marchait, mais maintenant, c'est juste d'essayer de rendre justice au concept - qui est écoeurant - que j'adore, et que les artistes soient aussi contents de venir jouer qu'avec Guy. Je me suis enlevé de la pression. Ça ne me donne rien. »

Il dit avoir regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux lundi soir, par curiosité, pour voir ce que les gens pensent de son travail. « 90 % [des commentaires] étaient positifs. On s'entend que même si j'avais inventé un vaccin contre le cancer, j'aurais 10 % de négatifs. Je considère que c'est une bonne moyenne au bâton. »

Il ajoute : « Quand ça a été annoncé, il y a eu bien des gens qui venaient chialer dans le vide. [...] Il y a toujours quelqu'un de pas content. En fait, moi, mon constat, c'est une grande tristesse de réaliser à quel point ça existe, parce que tu te dis : OK, il y a vraiment beaucoup de gens malheureux. Ça me fait de la peine. Mais en même temps, ce n'est qu'une petite partie. La loupe est là-dessus parce que les gens contents, c'est rare qu'ils commentent. »

Mais, les cotes d'écoute vont définir si les gens ont accepté la nouvelle version ou pas. Mais nous autres, on est super satisfaits.

Il faut dire que le format du Tricheur va comme un gant à José. « Je me sens bien là-dedans, je me sens heureux. Les artistes ont du fun. Quand ils partent, ils me le disent : "Heille José, on a passé une belle journée, c'était l'fun, merci beaucoup!" »

Je me dis que si j'ai déjà cinq artistes qui ont mis le sceau de "on est contents", je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Mais en même temps... On n'est pas à une surprise près...

Retrouvez José Gaudet à la barre du Tricheur du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.