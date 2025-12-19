Jean-Philippe Wauthier amorce un retour progressif avec ce projet

Alors qu'on apprenait, la semaine dernière, que Jean-Philippe Wauthier cédait définitivement sa place à l'animation de Bonsoir Bonsoir, voilà qu'on apprend aujourd'hui, de La Presse, que celui-ci amorce un retour progressif à la vie publique.

En effet, le journaliste Étienne Paré a reçu la confirmation de Radio-Canada que Jean-Philippe Wauthier sera à l'animation de l'épisode de ce vendredi 19 décembre de La journée (est encore jeune), à 13 h, pour le dernier épisode avant la pause des Fêtes. C'est à ne pas manquer, sur ICI Première et en différé sur la plateforme OHdio.

S'il n'est pas de retour sur une base permanente à l’hiver, il fera néanmoins partie de l'enchaînement d'animateurs qui se relaieront au micro de La journée (est encore jeune) cet hiver. Une belle nouvelle réconfortante, qui ne manquera pas de réjouir ses nombreux adeptes!

Nous lui souhaitons un formidable retour progressif, marqué par la santé et l'énergie renouvelée!

Rappelons que c'est Patrick Huard qui a pris le relais à l'animation de Deux hommes en or et Rosalie, en compagnie de Ricardo Larrivée et Rosalie Bonenfant. Le nouveau trio d'animateur officiera à compter du vendredi 9 janvier 21 h sur les ondes de Télé-Québec.