Janette Bertrand sera la tête d'affiche d'une émission spéciale au printemps prochain

À l'aube de ses 100 ans, on ne compte plus les événements soulignant l'impact que Janette Bertrand a eu sur la société au courant de sa vie.

C'est qu'à travers ses écrits, ses prises de parole marquantes et ses nombreux projets devant et derrière la caméra, cette grande dame des médias aura su tracer à sa manière les contours de notre quotidien. Pour commémorer cet impact, Janette figure ainsi au coeur de multiples entrevues et émissions spéciales, récemment, non sans déplaire à son public.

Celle-ci sera d'ailleurs en vedette au coeur d'une émission spéciale de La grande messe, sur les ondes de Télé-Québec, le 25 mars prochain. L'animateur Christian Bégin a eu le privilège d'accueillir le mois dernier Janette à l'Abbaye d'Oka, pour une discussion franche et riche, portant sur divers sujets chers à l'invitée. Il est notamment question d'égalité entre les hommes et les femmes, d'amour, de cuisine, d'argent et d'avenir, toujours avec le regard unique et lucide de l'artiste. Voilà une discussion animée que nous ne voudrons certainement pas manquer, et qui risque fort bien de dévoiler de nouveaux aspects de la personnalité de celle qui a contribué à éveiller les consciences.

Dans la même période, Janette sera également la tête d'affiche d'une autre émission d'envergure, En direct de l'univers. Après avoir été au coeur d'un épisode spécial pour ses 95 ans, en 2020, voilà que celle-ci s'apprête à revivre l'expérience pour une seconde fois, sous l'égide de France Beaudoin et son équipe. Nous sommes particulièrement impatients de découvrir les surprises lui ayant été réservées! Aucune date de diffusion n'a toutefois été communiquée pour le moment.

Enfin, rappelons que Janette a récemment annoncé une belle nouvelle à ses fans, qui plaira sans doute aux adeptes de cuisine.

L'émission spéciale La grande messe avec Janette Bertrand sera diffusée le 25 mars 2025 à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.