Bonne nouvelle pour les adeptes de Janette Bertrand

Dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de l'icône du féminisme Janette Bertrand, son livre Les recettes de Janette fait un retour dans les librairies et en ligne, grâce aux Éditions Libre Expression.

Paru en 1968, puis revu et augmenté en 2005, Les Recettes de Janette a marqué l’imaginaire et les tablées de centaines de milliers de familles.

En faisant le pont entre la cuisine d'hier et celle d'aujourd'hui, cet ouvrage s'avère toujours un incontournable en cuisine, même après toutes ces années

L'autrice dit : « Dans les années 1970, je menais une triple carrière : mère de trois enfants, épouse et coanimatrice d’une émission quotidienne à la radio. Comment ai-je réussi à conjuguer mes responsabilités familiales et culinaires avec mes horaires chargés ? En humanisant les plats d’ici et d’ailleurs dont je m’inspirais pour les rendre faciles à préparer, mais tout aussi savoureux.

Puis j’ai rassemblé ces recettes dans un livre, qui est rapidement devenu un incontournable pour les jeunes… et les moins jeunes. À ma dernière séance de dédicaces, j’ai dû renvoyer chez eux, faute de livres, des gens dont l’exemplaire original avait tant servi qu’il était prêt à être remplacé. C’est à ce moment que ma maison d’édition a décidé de publier la version que vous tenez entre vos mains, afin de la faire découvrir à une nouvelle génération de lecteurs. »

Voyez la couverture lumineuse ci-dessous.

Par ailleurs, sachez que le livre Cent ans d'amour de Janette Bertrand est aussi disponible en librairie, dans certains grands magasins et en ligne. Dans celui-ci, l'autrice raconte son quatrième acte, celui du grand âge, avec toujours cette envie de faire évoluer les mentalités.

Rappelons qu'une murale a récemment été inaugurée en l'honneur de cette grande dame, à Montréal. Voyez le résultat en image ici.