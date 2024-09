Les célébrations débutent aujourd'hui pour le centenaire de Janette Bertrand

Dès ce jeudi 26 septembre, une murale en mosaïque , représentation visuelle du portrait de Janette Bertrand par le créateur d'art urbain Laurent Gascon, a été inaugurée à l'angle des rues Ontario et Montgomery à Montréal. Ce quartier avait vu naître Mme Bertrand, précisément au coin des rues Iberville et Ontario. C'est à voir!

Comme on le sait, Janette Bertrand aura 100 ans le 25 mars 2025. Pour souligner ce jalon incroyable dans la vie de cette grande dame, plusieurs événements sont organisés pour leur rendre hommage et marquer ce centenaire.

Le 23 octobre aura lieu la parution du livre Cent ans d'amour - Réflexions sur la vieillesse, où l'autrice raconte son quatrième acte, celui du grand âge, avec toujours cette envie de faire évoluer les mentalités. Voyez la formidable couverture de l'oeuvre ici.

En novembre prochain, le Salon du livre de Montréal inaugurera le Prix littéraire Janette-Bertrand, une distinction créée par le salon en collaboration avec Télé-Québec et la SODEC pour honorer l'oeuvre et l'héritage de cette figure emblématique du Québec. Ce prix vise à mettre en valeur l'oeuvre d'un auteur ou d'une auteure qui partage les mêmes valeurs et le même engagement en faveur d'une société plus juste et égalitaire. La remise du prix aura lieu à l'ouverture du Salon, le 27 novembre prochain.

Du 9 avril au 10 mai 2025, vous pourrez voir au Théâtre Duceppe la pièce Janette, en l'honneur de cette grande dame, dans laquelle Guylaine Tremblay interprète le rôle-titre. C'est l'autrice Rébecca Deraspe qui a imaginé ce dialogue animé entre la grande dame et plusieurs générations de personnages. Jean-Simon Traversy signe la mise en scène. Ce sera une formidable occasion de renouer avec l'héritage incroyable de Mme Bertrand.

À cela s'ajouteront bien sûr les célébrations que prépare l'équipe d'En direct de l'univers. Nous attendons toutefois une date officielle pour cet événement télévisuel à ne pas manquer!