Janette Bertrand participera à cette émission spéciale de fin d'année

Du haut de ses 100 ans, Janette Bertrand continue de faire parler d'elle et de stimuler l'intérêt pour la culture d'ici. Cette année encore, la grande dame s'est prêtée au jeu sur plusieurs fronts, abordant à de multiples reprises dans les médias des prises de positions nécessaires et des projets novateurs, comme cette émission d'entrevues récemment réalisée.

Pour souligner son apport à la société, André Robitaille a décidé d'en faire l'une des têtes d'affiche d'une nouvelle édition de la Revue culturelle, cette émission spéciale qui vise chaque fin d'année à dresser le bilan des mois écoulés, côté culture. Avec des invités qui ont marqué à leur façon l'année, la production y célèbre les grands moments culturels du Québec, en passant pas la musique, le cinéma, les arts de la scène et la littérature.

Dans l'édition 2025 de cette revue très attendue, André sera non seulement accompagné de Janette Bertrand, mais également de Guylaine Tremblay, Lou-Adriane Cassidy, Jean-François Pauzé des Cowboys Fringants, Rafael Payare, Kim Thùy, Marina Orsini. Jean-Philippe Pleau, Stéphanie Lapointe, Alain Farah, Emmanuel Schwartz, Guillaume Côté, Lyndz Dantiste, Bianca Richard, Rosalie Vaillancourt, Adèle Blais, Mani Soleymanlou, Jean-Michel Blais, Kim O'Bomsawin, Pierre Lapointe, Ariane Moffatt et plusieurs autres.

Par ailleurs, la Revue culturelle 2025 sera d'autant plus spéciale, car il s'agira (déjà) de sa 10e édition. On peut ainsi s'attendre à de belles surprises de la part de la production, qui n'hésitera certainement à trouver une façon de remercier les plus fidèles téléspectateurs.

Cette revue spéciale fait partie du chapelet d'émissions qui ouvre le bal à la nouvelle année. Nous retrouverons ainsi quelques jours plus tard les traditionnels Infoman 2025, Bye Bye 2025 et autres émissions du genre.

La Revue culturelle 2025 sera quant à elle diffusée le samedi 27 décembre prochain, dès 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.