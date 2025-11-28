Une rencontre entre deux générations : Janette Bertrand nous parle de la nouveauté Les jeunes et la vieille

Le 6 décembre prochain, Télé-Québec diffusera une nouveauté, Janette - les jeunes et la vieille, dans laquelle l'unique Janette Bertrand, du haut de ses 100 ans, tend le micro à ceux et celles qui écrivent l'avenir : la nouvelle génération. C'est avec tendresse qu'elle y écoutera des jeunes de 10 à 21 ans lui parler de leur réalité et des défis qu'ils vivent au quotidien.

Au programme, des sujets assez costauds, mais tellement d'actualité : la maladie, la guerre, l'identité de genre, la violence familiale et plus encore. Fidèle à elle-même, Janette Bertrand se prête au jeu avec authenticité et bienveillance, offrant au passage quelques perles de sagesse à ses interlocuteurs. Nous en avons discuté avec la principale intéressée, qui se montre ravie de cette proposition télévisuelle intergénérationnelle.

« Ce projet-là est arrivé depuis toujours. Moi, j'ai huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Et moi, je sais que mes petits-enfants me racontent des choses qu'ils ne racontent pas à leurs parents », explique-t-elle d'emblée.

« Je pars du principe qu'au bout de la lignée de la vie, au bout il y a des vieux, et à l'autre bout, il y a des jeunes. Et les deux sont incompris, on ne les écoute pas, et on ne les comprend pas. Alors j'ai dit, pourquoi je ne vais pas essayer, moi, de comprendre les jeunes? Sans les juger. Tout simplement les accueillir », explique-t-elle.

Elle nous parle d'un entretien qui a été marquant pour elle dans ce contexte : « Par exemple, il y a un jeune, le premier, c'est un jeune, il a 11 ans, qui fait de la Tourette. C'est une condition épouvantable de jeunes. Puis, il vient parler de ça pour dire... "Parlez-moi quand même, même si je fais toutes sortes de bruits". Tu sais, on les fuit ces gens-là, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. »

Elle ajoute, réaliste quant au contexte actuel de la télévision : « Bon, maintenant, c'est un test, ça va passer dans le temps des Fêtes. Est-ce que les jeunes vont regarder? Je ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir, parce que les jeunes, en principe, sont sur Internet. »

J'ai écouté toute ma vie. J'ai fait des interviews. Et pour moi, un interview, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout et qui demande. C'est quelqu'un qui veut apprendre. Un intervieweur, c'est quelqu'un qui veut apprendre.

Toujours aussi modeste, Janette Bertrand indique : « Il y a tellement de choses que je ne sais pas encore. Et c'est pour ça que ce n'est pas une série de conseils. Je ne donne aucun conseil. J'écoute. J'écoute les jeunes. Ils se sentent écoutés, alors ils parlent. »

L'animatrice ne tarit pas d'éloges pour ces jeunes qui se sont prêtés au jeu des confidences : « Ils sont tous tellement extraordinaires. On aurait pu faire une émission d'une heure avec chaque personne, chaque enfant. Écoute, c'est tellement bon, qu'on est presque frustrés que ce ne soit pas plus long. Alors, c'est un test. On va voir quelle direction, si jamais l'émission est reconduite, ce que je ne sais pas du tout. »

En effet, Janette - les jeunes et la vieille s'avère être une formidable proposition pour le covisionnage, alors que les grands-parents et les parents pourront s'asseoir avec leurs enfants pour regarder ces échanges fascinants et actuels. D'autant plus que cette nouveauté a été avantageusement programmée en même temps que le traditionnel et incontournable Ciné-Cadeau. C'est à ne pas manquer!

Janette - Les jeunes et la vieille sera présentée le samedi 6 décembre à 19 h sur les ondes de Télé-Québec.