Infoman envoie une flèche à Louis Morissette via un message presque subliminal

Chaque semaine, Infoman et son équipe écrivent un message différent sur le tableau placé sur le bureau de Maude. On peut le voir pendant une fraction de seconde à la fin de l'émission quand Jean-René cogne le pupitre de la recherchiste avec sa chaise.

Ce jeudi, c'était une pointe dirigée à Louis Morissette qu'on pouvait lire sur ledit tableau. Il était écrit : « 700ème épisode d'Infoman, c'est 699 de plus que VIP! »

On se rappellera que Louis Morissette animait ce magazine humoristique couvrant l'actualité artistique, qui n'a eu qu'une seule édition en 2004. La première (et la dernière) avait été assez mal reçue par la critique. Dès la semaine suivante, Radio-Canada avait remplacé V.I.P. par des reprises de La petite vie. Outch!

Voyez la publication d'Infoman sur Threads au bas de l'article.

Rappelons qu'Infoman a présenté, jeudi, ses classiques déguisements d'Halloween inspirés de l'actualité. Jean-René et Chantal se sont notamment métamorphosés en MC Gilles et Pierre-Yves McSween, « les deux parias de la radio ». Ils ont aussi personnifié Gino Chouinard et Paul Arcand, « deux gars qui restent un peu plus longtemps couchés le matin ». Découvrez toutes leurs idées de costumes loufoques, en visionnant l'épisode sur ICI.tou.tv.

Notons qu'il ne reste plus que deux épisodes réguliers d'Infoman cette saison, avant la diffusion de quatre émissions spéciales.

Infoman est diffusé les jeudis soirs à 19 h 30 sur ICI Télé.